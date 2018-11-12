Bir Atomu Üç Boyutlu Olarak Yakından Gösteren Video

Hiç atomları yakından görmek istemiş miydiniz? California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sayesinde bu artık mümkün.

Hastalıklardan tutun da silah üretimine kadar birçok alanda bilim gündemine ışık tutan atomları hiç yakından görmek istemiş miydiniz?

Los Angeles'ta yer alan California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, fen derslerinde bizlere öğretildiği gibi vücudumuzun en küçük yapı taşlarından olan atomları, geliştirdikleri bir sistemle üç boyutlu olarak gözlemleyebiliyorlar.

Geliştirilen teknoloji, "dislokasyon" olarak adlandırılan kristal yapıların atomik dizilişlerinde, bir çizgi boyunca görülen anomalileri gözlemlemek için kullanılıyor. Vücudumuzun ne kadar ayrıntılı bir yapı olduğunu gözler önüne seren araştırma, için örnek bir video hazırlanıp yayınlandı.

Araştırmacılar tarafından kaydedilen, atomik ölçekteki platinyum nanoparçacıklara ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: