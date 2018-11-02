Sosyal Güvenli Uzmanı baba, çocuğunun Enes Batur’un paylaşımında yer alan bir olayın çocuğuna tehlike arz edecek bir olaya dönmesi üzerine suç duyurusunda buundu.

Türkiye’nin en büyük kişisel YouTube kanalına sahip Enes Batur hakkında eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde amcasına ettiği hakaretlerle gündeme gelmiş, bütün olayın bir yanılsama olduğu anlaşılmıştı. Ancak yine de tüm bu hakaretleri küçük çocukların da duyması Enes Batur’a oluşan öfkenin daha da artmasını sağlamıştı.

Bu olayın ardından yeni bir iddia da küçük bir çocuğun babası tarafından atıldı. Sosyal güvenlik uzmanı olarak çalışan Erhan Nacar isimli bir baba, çocuğunun Enes Batur’un yaptığı bir paylaşımdan etkilenmesi üzerine annesine “anne ütüyü kullanarak saçlarını düzeltebilirim” dediğini iddia etti. Bu olayın üzerine Enes Batur hakkında suç duyurusunda bulunan Nacar, ünlü YouTuber’ın bu paylaşımlarının küçük çocukları etkilediğini ve kaldırılması gerektiğini düşünüyor.

Enes Batur, birkaç yıl önce kanalında paylaştığı videolardaki küfürlü konuşmaları ile dikkat çekmiş, daha sonrasında bu hatalı davranışlarından vazgeçmişti. Yeni videolarında küfürlü konuşmaktan kaçınan genç YouTuber’ın şimdi de davranışlarıyla küçük çocuklara kötü örnek olduğu düşünülüyor. Peki, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Enes Batur, davranışlarıyla küçüklere kötü örnek oluyor mu? Aşağıdaki anketimize katılarak konu hakkındaki düşüncenizi bizlere aktarabilirsiniz.