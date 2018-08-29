Çinli dev Huawei, son yıllardaki başarılı çıkışını perçinleyecek bir başarıya imza attı. Araştırma şirketi Gartner’ın yayınladığı rapora göre Huawei, Apple akıllı telefon satışlarında solladı. Yılın ikinci çeyreğinde Apple, üçüncü sıraya geriledi.

Huawei tarihi bir başarıya imza atarak, dünyanın en çok telefon satan üreticileri sıralamasında Apple’ı geride bıraktı. Birinci sırada yer alan Güney Koreli Samsung’un ardından artık Apple değil Huawei geliyor. 2018’in ikinci çeyreğinde 49.8 milyon cihaz sattığı tespit edilen Huawei’ye karşılık Apple, 44.7 milyon adet satışta kaldı.

Huawei, 2017’nin ikinci çeyreğinde %9.8’lik pazar payına sahipti, bu yıl aynı çeyrekte firmanın pazar payı %13.3’e kadar çıktı. Apple’ın 2017’nin ikinci çeyreğinde elde ettiği pazar payı, bu yıl %12.1’den %11.9’a geriledi. Bu gerileme de satışlardaki düşüşlerden kaynaklandı. Apple’ın eylül ayı içinde tanıtacağı 3 yeni iPhone modeliyle yeniden yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Bu durumda Apple’ın üçüncü çeyrekte yeniden ikinci sıraya yükseleceğini söylemek mümkün. Bu durum biraz da Huawei’den gelmesi muhtemel atağa bağlı.

Gartner tarafından sağlanan bu sonuçlar, geçtiğimiz ay IDC tarafından yapılan ve size aktardığımız raporla da uyuşuyor.

Aynı zamanda bu sonuçlar, Apple’ın bu yıl ilk defa neden 3 iPhone modeli birden piyasaya süreceğini açıklıyor. Firma tek başına düzinelerce telefon üreten diğer firmalara karşı savaşmakta güçlük çekiyor, bu nedenle iPhone modellerinde çeşitlilik yaratıyor. Gartner’ın sunduğu bir diğer ilginç detay ise iPhone X’a duyulan ilginin süresiyle ilgili. Raporlara göre iPhone X, Apple’ın serideki en kısa süreli ilgi duyulan cihazı oldu. Bunun en büyük nedeni ise Huawei, Samsung ve Xiaomi gibi üreticilerin başarısı. Elbette Android’i iOS kadar stabil hale getiren Google’ın etkisini de unutmamak lazım.

Asıl büyüme Xiaomi’den:

Xiaomi, 2017’nin ikinci çeyreğinde 21 milyon adet cihaz satmıştı, bu yıl aynı çeyrekteki satış miktarı ise 33 milyona ulaştı. Böylece pazarın %8.8’ini ele geçirdi. Huawei, Xiaomi ve listenin 5. sırasında Oppe ile birlikte Çin, küresel pazarın önemli bir kısmı için üretim yapar konuma geldi.

Zirvenin sahibi Güney Koreli Samsung’un büyümesi biraz yavaşladı. Apple gibi pazar payı kaybeden Samsung’un ikinci çeyrekte %19.3’lik hakimiyeti vardı. Aynı çeyreğin geçen yılki sonuçları 22.6’ıydı. Samsung Galaxy Note 9’u yeni tanıtmış olmasına rağmen bu düşüş iyi bir sinyal değil.

Genel çerçeveden bakacak olursak Android işletim sistemiyle üretilen cihazların, pazarın %88’ine hakim olduklarını görüyoruz. Apple’ın kendi cihazlarında kullandığı, tek üreticisi olduğu iOS ise firmanın pazar payını genel tabloya taşıyıp %11.9’lük dilimi getiriyor. Geriye kalan %0.01’lik pay ise diğer işletim sistemlerine ait.

Zirvede yer alan Samsung ve Apple’ın son üç çeyrektir kayıp yaşadıklarını, onların hemen ardından gelen Huawei ve Xiaomi’nin de yükseliş kaydettiklerini görüyoruz.