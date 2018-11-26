Nokia 9'un Kılıfı, Cihazın 5 Kameralı Olacağını Gösteriyor

Nokia'nın yeni Android telefonu Nokia 9 yakın zamanda çıkacak ve telefonun beş kamerası olacağı dedikodusu günden güne yayılıyor. Amazon'da anlık olarak sızan telefonun kılıfı, Nokia 9 hakkındaki bu dedikoduyu doğrular nitelikte.

Nokia 9, kamera yazılımı konusunda sorunlar yaşandığı için her ne kadar 2019'a ertelense de, telefonun özellikleri genel olarak kesinleşti. Görünüşe bakılırsa Amazon'da yine bu telefon için kılıflar ortaya çıkmaya başlamış ve kılıf, bize önemli bilgiler veriyor. Daha önce de Nokia'nın telefonları çıkmadan kılıfları çıkmıştı ve bu listeye bir yenisi daha eklendi.

Nokia 9 PureView'in, her biri farklı özelliklere sahip olmak üzere beş arka kamerası olması bekleniyordu. Amazon'da yayınlanan bu kılıftaki kamera delikleri ise beş kamera, flaş ve otofokus için toplamda yedi deliğe sahip. Ayrıca kameralar için ZEISS Optics ile beraber çalışılıyor, yani kameranın markasında bir değişiklik olmayacak.

Kamera sayılarının gitgide arttığı bu dönemde telefon sadece kameradan oluşmuyor. Telefonun özelliklerinden de bahsedelim. İnternette yayılan sızıntılara göre cihaz, Qualcomm Snapdragon 845 işlemciden güç alacak ve 6GB RAM/128GB hafıza seçeneğiyle gelecek.

Biraz daha bahsedecek olursak, bir başka sızıntıya göre telefon Android One desteği de alacak. Bununla beraber kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle çıkacak. Ayrıca kılıftaki deliklere bakacak olursak, şimdilerde telefonlardan kaldırılan 3.5mm jak girişine de sahip olacak.

Nokia 8.1 ve 9 PureView'in ne zaman çıkacağı henüz bilinmese de, son bilgilere göre cihazların arkasında duran firma olan HMD Global, bu telefonları Ocak ayındaki CES 2019 ile Şubat ayındaki MWC 2019 etkinlikleri arasında tanıtacak.