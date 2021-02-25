ABD'de Koronavirüsün Yeni Bir Varyantı Tespit Edildi

ABD'de bir bebeğin burnunda, normal vakalara kıyasla 51 bin kat daha fazla koronavirüs partikülü tespit edildi. Partiküllerin genomunu inceleyen bilim insanları, bunun yeni bir varyant olduğu sonucuna ulaştılar. Yeni varyantla ilgili çalışmalar sürüyor.

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi olan ABD'de, koronavirüsün çocukları etkilemediğine dair yaygın inanışın yanlış olabileceğini düşündüren bir gelişme yaşandı. Washington'daki "Ulusal Çocuk Hastanesi" isimli hastanede daha önce tedavi edilen COVID-19'lu bir bebekte, koronavirüsün yeni bir varyantı bulundu. Ayrıca bu yenidoğan bebekte, diğer COVID-19 hastalarına kıyasla 51 bin 418 kat daha fazla sayıda virüs partikülü tespit edildiği açıklandı.

Doktorlar, söz konusu bebeği Eylül 2020'de tedavi etmişlerdi. Bebeğin burnundan topladıkları virüsün genomunu inceleyen bilim insanları, bunun yeni bir varyant olduğunu tespit ettiler. Bu tespitin üzerine derinleştirilen araştırmalarda, bahsi geçen varyantlı 8 vakanın daha olduğu anlaşıldı. Yeni varyantın ne kadar yaygın olduğu, sadece bebek ile çocukları mı etkilediği ve risk durumu, şu an için araştırılmaya devam ediyor.

Araştırmacılara göre yeni varyant, çok daha bulaşıcı olabilir

Bilim insanları, bebekteki koronavirüs örneklerinin başak proteinleri üzerinde inceleme yaptılar. Yapılan incelemeler sonucunda, varyantın başak proteinlerinin, çok daha yüksek bulaşıcılığa uygun olduğu anlaşıldı. Ancak bebeğin burnunda tespit edilen virüs partikülü sayısının normal vakalardan on binlerce kat fazla oluşu ile yeni varyantın ilişkili olup olmadığı arasında herhangi bir tespit yapılamadı.

Konuyla ilgili açıklamalar, Ulusal Çocuk Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü yöneticisi Roberta DeBiasi'den geldi. DeBiasi, virüs sayısı ile varyantın tamamen tesadüf olabileceğini ancak bu konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Dünya genelindeki bilim insanlarına da bir çağrı yapan DeBiasi, herhangi bir yerde görülebilecek olan yepyeni bir varyanttaki virüs sayısının çok yüksek olması durumunda, bebek hasta ile bir ilişki tespit edilebileceğini söylüyor.