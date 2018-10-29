Kripto para piyasalarındaki son haftalarda yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların canını oldukça sıkıyor. Tam o sıkıntılar gündemin ana maddesiyken, Kanada'da yer alan bir borsada yaşanan olaylar endişelere neden oldu.

Eylül ayının başından bu yana kripto para piyasalarında hiç görülmeyen bir durgunluk gözlemleniyor. Sadece Ekim ortasında birkaç günlük düşüş yaşayan Bitcoin gibi ana birimler, kısa sürede eski değerlerine geri döndüler. Onun dışında genel olarak piyasa değerleri sabit bir aralıkta devam etti.

28 Ekim Pazar gününü küçük bir düşüşle kapatan Bitcoin, bu sabah saatlerinde stres dolu bekleyişe negatif yönde tepki gösterdi. Kripto para, pazar günü 6500 dolar barajının altına inmişti, bu sabah saatlerinde 6480 dolardan itibaren sert bir düşüş yaşamaya başladı, 6340 dolara kadar geriledi. Hareketin başlangıcı, iki hafta önceki dalgalanmanın başlangıcı ile aynı görünüyor.



29 EKim Pazartesi, saat 16.40 itibariyle Bitcoin'deki son durum (CoinMarketCap)

Bu düşüşün ardında ise Kanada’da saldırıya uğrayan bir Bitcoin borsası hakkındaki haberler ye alıyor. Söz konusu borsadaki tüm fonların çalındığının bildirilmesi zaten kötü bir hava yaratmışken, çalan kişilerin de borsanın sahipleri olması konusu ortamı iyice gerdi.

Çözüm belli:

Bu durum, kripto para piyasalarına ve suçlarına ilişkin yasal düzenlemelerin artık daha fazla göz ardı edilmemesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Zira okyanusun diğer tarafındaki bir ülkede yaşanan hortumlama vakası, tüm dünya piyasalarını etkiliyor.

Kanadalı MapleChange, bir tür yazılım açığının tam 913 Bitcoin'in çalınmasına neden olduğunu açıkladı. Bu miktar her ne kadar akıllara kazınan MT. Gox krizinin yanından geçemese de endişe kol gezmeye başladı.

Aslında yatırımcılara, kripto paralarını borsalarda bırakmamaları, soğuk hafıza yöntemleriyle depolamaları gerektiği sürekli söyleniyor. Bu sayede işlem yapılan borsada yaşanacak herhangi saldırı, hortumlama gibi durumdan kurtulmak mümkün oluyor.

Özellikle Bitcoin yatırımcıları içerisindeki büyük yatırımcı sayısının, genel yatırımcı sayısına oranı artıyor. Yani küçük yatırımcılar sistemden uzaklaşmaya başladılar. Yasal düzenlemeler gelmediği sürece küçük yatırımcıların sabırsızlık etkisi gelecekte büyük olacaktır.