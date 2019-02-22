Farklı markaların farklı Bluetooth hoparlörleri olsa da hepsi belirli özelliklerle kendilerini sınırlandırmış durumda. Biz de bu yazımızda sizler için bir Bluetooth hoparlörden fazlası olan hoparlörleri derledik.

Bluetooth hoparlörler sayesinde dinlediğimiz müziği arkadaşlarımızla paylaşmak çok daha kolay bir hal almış durumda. Hoşumuza giden bir şarkıyı, yüksek bağlantı hızları ve yüksek ses kaliteleriyle paylaşmayı mümkün kılan ürünleri derledik. Bunun yanı sıra piyasada birçok teknolojik ürün bulunuyor ancak bu ürünlerin içerisinden en kullanışlılarını seçmek her zaman kolay olmuyor. Biz de bu içeriğimizde, bir Bluetooth hoparlör olmanın dışında başka kullanışlı özelliklere de sahip olan akıllı hoparlörleri derledik.

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Bir Bluetooth hoparlör olmanın yanı sıra 8 bit Pixel art ekrana da sahip olan Divoom Timebox ile müzik dinlemenin yanı sıra alarmlar oluşturabilir, görsel bildirimler alabilir, Divoom’a özel oyunları oynayabilir, FM radyo yayınlarına ulaşabilir ve Timebox mobil uygulaması aracılığıyla Divoom üzerinden Pixel art çizimler yapabilirsiniz. Bluetooth 4.0 bağlantıya sahip olan cihaz, 2.500 mAh’lik bir bataryasıyla 10 saatlik bir deneyimi de kullanıcılarına sunuyor. Cihazın siyah, sarı, pembe ve mor renk seçeneklerinin bulunduğunu söylemekte de fayda var.

Bix BS-01 ile bir Bluetooth hoparlörün yapabileceği her şeyi yapabilirken aynı zamanda FM radyo yayınlarını dinleyebilir, SD kartınızdaki müzikleri de oynatabilirsiniz. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz Bluetooth 4.2 bağlantıyı desteklerken hoparlöre bağlı cihazınız üzerindeki konuşmaları gerçekleştirebileceğiniz bir dahili mikrofonu da içerisinde bulunduruyor. Mavi, gri ve turuncu renk seçenekleriyle satılan cihaza Teknostore’dan ulaşabilirsiniz.

Listemizin son hoparlörü olarak Divoom Timebox Mini bizleri karşılıyor. Üzerindeki LED ekran sayesinde Divoom’a özel oyunları oynayabilir ve Pixel art çizimler yapabilirsiniz. 2.500 mAh’lik bataryası sayesinde 10 saatlik bir müzik deneyimi sunan Divoom Timebox Mini, 3 ila 3,5 saat arasında da tam şarj oluyor. AUX girişi de bulunan cihazın siyah, yeşil, mavi ve pembe renk seçenekleri bulunuyor.

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Bu ürünümüz hem hoparlör hem de kulaklık olarak kullanabileceğiniz bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Standart bir Bluetooth kulaklıkta arayacağınız tüm özelliklere sahip cihazın kulaklık kısımları istenildiğinde bir hoparlör işlevi görüyor. 2 saatte şarj olan cihazın kullanım süresiyse 7 saate kadar çıkabiliyor. Cihaz, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle Teknostore’da bulunuyor.

Piyasadaki Bluetooth hoparlörlere göre daha fazla işlevi olan Bluetooth hoparlörleri incelediğimiz listemizin sonuna geldik. Teknostore üzerindeki tüm hoparlörlerimizi incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.