"Tony Stark, Avengers: Endgame'de 14 Milyon Kez Ölecek"

Bir Marvel hayranı tarafından ortaya atılan yeni bir teoriye göre Doctor Strange, Tony Stark'ı bir zaman döngüsünün içine yerleştirdi. Bu sayede Tony, Thanos'a karşı zafer elde edene kadar tam 14 milyon kez tekrar tekrar ölecek.

Avengers: Endgame’in vizyon tarihi yaklaştıkça Marvel hayranlarından ilginç teoriler gelmeye devam ediyor. Son olarak u/alexandrepigeot adlı bir Reddit kullanıcısı, Avengers: Endgame hakkında oldukça ilginç bir teori paylaştı. Teoriye göre Iron Man yani Tony Stark, mahsur kaldığı uzay boşluğunda ölecek. Hem de tam 14 milyon kez.

Teori, Doctor Strange’in zaman döngüsü oluşturma ve geleceği görme becerilerine dayanıyor. Bildiğiniz gibi Doctor Strange, kendi solo filminde bir zaman döngüsü oluşturmuş ve Dormammu’yu pazarlığa zorlamıştı. Avengers: Infinity War sırasında ise 14 milyon 605 farklı geleceği izlediğini söyleyip yalnızca birinda kazandıklarını belirtmişti.

Teoriye göre Dr. Strange, toz olup uçmadan önce Tony Stark’ı bir zaman döngüsü içine hapsetti. Böylece Tony Stark’ın kendini geliştirip, Dünya’ya dönüş yolunu bulmak için fazlasıyla zamanı olacak. Tony Stark her öldüğünde yeniden hayata dönecek ve Dünya’ya nasıl dönebileceğini keşfetmeye devam edecek.

Bu süre zarfında Tony, Doctor Strange’in söylediği tüm kaybedilen senaryoları yaşayacak ve 14 milyon kez uzay boşluğunda ölecek. Fakat yine Dr. Strange’in söylediği kazandıkları tek geleceğe ulaştığında Dünya’ya ulaşacak ve zafer elde etmeyi başaracak. Tahmin edebileceğiniz gibi tüm bu senaryoların sonunda karşımıza çıkan Tony, bildiğimiz Tony’den çok daha farklı ve olgun biri olacak.

Peki bu teoriye dair elimizde bir kanıt bulunuyor mu? Kısmen de olsa evet. Avengers: Endgame’in ilk fragmanında Tony’yi umutsuzluk ve depresyon içinde ölmeyi beklerken Pepper’a sesli not bırakırken görmüştük. Fakat filmin Super Bowl fragmanında Nebula ile hararetli bir çalışmanın ortasındaydı.

Bu iki uç noktadan yola çıkarak 14 milyon kez ölecek olan Tony’nin bir yerlerde depresyona gireceğini, umutsuzluğa kapılacağını, fakat bir mağaranın ortasında Iron Man zırhını inşa etmeyi başardığını hatırlayıp uzay gemisini bir şekilde Dünya’ya ulaştırmayı başaracağını tahmin edebiliyor.

Ayrıca Tony Stark’ın müstakbel eşi Pepper Potts’u canlandıran Gwyneth Paltrow, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla hem Robert Downey Jr’ın Iron Man rolüne veda edişine göndermede bulundu. Hem de filmde yeniden yanyana olacaklarının ipucunu verdi. Dürüst olmak gerekirse her şeyin başlamasına neden olan Tony Stark’ın uzay boşluğunda sessiz sedasız öleceğine kimse ihtimal vermiyor.