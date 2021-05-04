Bir Çiftçi Yanlışlıkla Belçika-Fransa Sınırını Değiştirdi

Belçikalı bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada kendisini rahatsız eden bir taşı kendisini engellemeyecek şekilde kenara taşıdı. Ancak bu küçük değişiklik, aslında Fransa ile Belçika arasındaki sınırın değiştirilmesi anlamına geliyordu.

Belçika'nın sınır kasabalarından biri olan Erquelinnes'de yaşayan bir çiftçi, tarlasını sürdüğü sırada önüne çıkan bir taşa sinirlenerek taşın yerini değiştirdi. Ancak söz konusu bu yer değişimi Fransa ile Belçika arasında bir sınır krizine(!) neden oldu.

Belçikalı bir tarihçi, ormanda yürüyüşe çıktığı sırada Fransa-Belçika sınırını gösteren söz konusu taşın 2,29 santimetre kadar Fransa içlerine taşındığını fark etti. Böylece Napolyon'un 1815'teki Waterloo Muharebesi yenilgisinden sonra belirlenen Fransa-Belçika sınırı resmi olarak olmasa da fiilen değiştirilmiş oldu.

Tahmin edebileceğiniz gibi hem Fransa hem de Belçika, Avrupa'da kartların yeniden dağıtılmasına neden olan(!) bu değişimi espri ile karşıladı. Olayın gerçekleştiği Erquelinnes kasabası başkanı David Lavaux, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada söz konusu olayın bırakın ülkeler arası bir krizi, iki komşu arazi sahibi arasında gerçekleştiğinde bile kavgaya neden olabileceğini söyleyerek, "Belçika'yı büyütmüş ve Fransa'yı küçültmüş, bu iyi bir fikir değil" şeklinde konuştu.

Bir Fransız kanalı olan TF1'e konuşan Başkan Lavaux, "Ben mutluydum, benim kasabam büyüdü. Ama [Fransa tarafındaki] Bousignies-sur-Roc kasabasının belediye başkanı aynı fikirde değildi" ifadelerini kullandı. Sınırın Fransız tarafında kalan sınır kasabası Bousignies-sur-Roc'un belediye başkanı Aurélie Welonek ise Lavaux'un sözlerine gülerek, "Yeni bir sınır savaşından kaçınabileceğimizi sanıyorum" dedi.

Şaka bir yana, sonuçta ülke sınırları devlet başkanlarının ya da temsilcilerinin imzalarını taşıyan anlaşmalar ile belirlendiğinden Belçikalı çiftçinin yapmış olduğu değişiklik kalıcı olarak kabul edilemez. Bu noktada Belçikalı yetkililer, taşı yerinden oynatarak ülke sınırını değiştiren çiftçiden taşı eski yerine koymasını isteyecekler.

Çiftçinin bu talebi reddetmesi halinde konu, Belçika Dışişleri Bakanlığı'na taşınacak ve Bakanlık, 1930'dan bu yana işlevsiz olan bir sınır komisyonunu göreve çağıracak. Kasabanın belediye başkanı olan Lavaux, çiftçinin taşı yerine koymaması halinde bir dava ile karşılaşabileceğini söyleyerek, "Eğer iyi niyet gösterirse bir sorunu olmaz, bu konuyu sorunsuz hallederiz" şeklinde konuştu.