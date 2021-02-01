Bir Çocuk, Fortnite Hakkında Konuştuğu İçin İhbar Edildi

İngiltere'de 4 yaşında bir müslüman çocuk, Fortnite hakkındaki sözlerinin yanlış anlaşılması üzerine ülkenin radikalleşme karşıtı programına ihbar edildi.

The Guardian tarafından yayımlanan bir habere göre İngiliz hükümetinin Prevent adlı radikalleşme karşıtı programı, sadece 2016 yılındana bu yana yaşı 9’un altında 2000’den fazla İngiliz çocuğun “terörist” olarak ihbar edilmesine yol açmış durumda. Program, müslüman çocukların haksız yere hedef alındığı gerekçesiyle gitgide daha yüksek sesle eleştirilir hale gelmiş durumda.

Yine The Guardian tarafından paylaşılan bilgilere göre 2019 yılında 4 yaşında bir çocuk, babasının kulübesinde silahlar ve bombalar olduğunu söylemesi üzerine Prevent programına ihbar edildi. Ancak yapılan incelemelerde bu ihbarın büyük bir yanlış anlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı

4 yaşındaki İngiliz vatandaşı olan müslüman çocuk, söz konusu silah ve bomba ifadelerini Fortnite oyununu kastederek söylemişti ancak sözleri bağlamının dışında anlaşıldığından bir anda radikalleşme karşıtı programın hedefi oldu. Olayın aslının anlaşılması üzerinde Prevent programı bir kez daha eleştirildi.

Liberty’nin politika ve kampanya yöneticisi olan Rosalind Comyn, konuyla ilgili olarak The Guardian’a yaptığı açıklamalarda kendi ayakkabılarını bağlayabilecek yaşın biraz daha üzerindeki yüzlerce çocuğun oynadıkları video oyunları ve ailelerinin inançları nedeniyle geleceğin potansiyel suçluları olarak profillendirilmesinden endişe duyduğunu belirtti.