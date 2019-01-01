Belki de tüm zamanların en sevilen işletim sistemi olan Windows 7, yavaş yavaş kullanıcılar tarafından terk ediliyor. Çünkü son veriler Windows 10'un kullanım oranının Windows 7'yi geçtiğini ortaya koydu.

Uzun zamandır beklenen ancak bir türlü gerçekleştiğinden emin olmadığımız Windows kullanım oranı verileri, sonunda Windows 10 lehine döndü. StatCounter gibi bazı firmalar birkaç seferdir Windows 10'u önde gösteriyor olsa da NetMarketShare firması, Windows 7'nin hala birinci olduğunu söylüyordu.

Aralık 2018 tarihinin sonuçları ise bu seyri değiştirdi. Bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış gösterip tüm market payında yüzde 39,22'lik kullanım oranına ulaşan Windows 10, böylece birinciliğe oturmuş oluyor. Windows 7 ise aynı zaman aralığında kullanım oranında yüzde 1,99 düşerek tüm payda yüzde 36,90'lık bir dilime sahip oluyor.

Böylece Windows 10, Ekim 2009'da çıkmış olan Windows 7'yi -yüzde 2,32 oranıyla geçerek- tahtından ediyor. Resmi desteği 13 Ocak 2020 tarihinde son bulacak olan Windows 7'yi bir an önce Windows 10'a güncellemenizi ve güvenlik açıklarına maruz kalmamanızı tavsiye ediyoruz.

Listeye detaylı olarak bakmak veya diğer işletim sistemlerinin oranlarını öğrenmek isterseniz bu linki kullanabilirsiniz.