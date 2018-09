Telltale Games, İflasını Açıklayarak Kepenk İndirdi

The Walking Dead ve Wolf Among Us gibi sağlam serileriyle bildiğimiz ve 'macera' türünü adeta dirilten Telltale Games, üzücü bir veda konuşmasıyla aramızdan ayrıldı.

The Walking Dead gibi uzun soluklu bir yapımla bizi senelerdir maceradan maceraya koşturan Telltale Games'in zor günler geçirdiği biliniyordu. Ancak firmanın iflasa sürüklendiğini de tahmin etmemiştik. Telltale Games, maalesef tarihin tozlu raflarına karışmak üzere. The Wolf Among Us: Season 2 ve Stranger Things projelerinin de böylece çöpe gittiğini söyleyebiliriz. The Walking Dead: The Final Season'ın akıbeti şu an için belirsiz. Bir takım kaynaklar son 2 bölümün yayınlanacağını söylese de bir diğer kesim son 2 bölümün de çıkmayacağını belirtiyor. Telltale Games'ten Gelen Açıklama: "Bugün Telltale Games olarak zorlu bir karar alarak stüdyomuzun kapanacağını duyuruyoruz. Zorlu geçen bir yılın ardından, çalışanlarımızın işine son vermek durumunda kaldık. 25 kişilik küçük bir ekip, şu an şirketin yükümlülüklerini yerine getirmesi için bizle devam ediyor. Yüreğimiz burkularak, arkadaşlarımızın bugün şirketten gidişini izledik. Gelecek haftalarda, mevcut ürünlerimizle ilgili detaylı açıklamalar yapacağız." Giden her sevgilinin ardından yaptığımız gibi bize yine el sallayıp vedalaşmak düşüyor. Telltale Games'i ve hikaye anlatımı konusundaki devrimsel yapımlarını gerçekten özleyeceğiz. İLGİLİ HABER Telltale'den Stranger Things Temalı Yeni Oyun Geliyor!

