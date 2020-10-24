Ateş Karıncaları Kullanılarak Oluşturulan Tablolar

Georgia Üniversitesi'nde böcek bilimi doktora öğrencisi olan Haolin Zeng, ateş karıncalarını kullanarak onlarca tablo oluşturdu. Zeng, bu tabloların tamamen böcekler tarafından çizildiğini ve onlara ait olduğunu söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Georgia Üniversitesi'nde böcek bilimi doktora öğrencisi olan Haolin Zeng, ateş karıncalarını kullanarak oluşturduğu resimleri ve bu süreci YouTube hesabından paylaştı. Ateş karıncalarının mürekkebin üzerine bırakılarak yaptığı resimler birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Görüntülerde yer alan resimlerin akrilik boya üzerine bırakılmış bir grup karınca tarafından oluşturulduğunu söyleyen Zeng, farklı tür, cinsiyet ve boyuttaki karıncalar kullanılarak çok farklı desenler elde edilebileceğini de belirtiyor.

Ateş karıncaları tarafından oluşturulan tablolar:

Videoyu çeken doktora öğrencisi Haolin Zeng, videonun açıklama kısmında "Bu resimler, bir araya getirilen ateş karıncalarının akrilik boya damlaları boyunca yürümelerine izin verilerek yapılmıştır. Dışa doğru yayıldıklarında patlayan bir grafik deseni oluştururlar. Farklı tür / cinsiyet / boyuttaki karıncaları kullanarak çok farklı desenler elde edebilirsiniz. Yani, bu resimler kelimenin tam anlamıyla yüzlerce karıncanın ruhuyla dövüldü…" ifadelerini kullandı.

Doğanın güzelliklerini göstermek için çabaladığını belirten Haolin Zeng, böceklerin her birini küçücük ama süper gelişmiş birer robota benzetiyor. Ona göre böceklerin küçük boyutları karmaşıklıklarını gizliyor ancak öldükten sonra bile vücutları güzelliği ve zarafeti dünyaya yansıtmaya devam ediyor. Zeng ayrıca, çalışmalarının insanların böceklere olan bakış açısını değiştirmesini umut ettiğini belirtiyor.

Haolin Zeng'in çalışmalarını yüklediği bir YouTube hesabı ve ilgisini çeken fotoğrafları paylaştığı bir de Instagram hesabı bulunuyor.