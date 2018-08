Köpek balıklarının dehşet saçtığı, karakterlerin ise bol bol uzuv kaybettiği filmler, bir dönemin en popüler filmleriydi.

Film dünyası da kendi içinde belli moda akımları atlatıyor. Genelde günlük hayatın gündemine göre şekillenen filmlerin hikayeleri nasıl ki günümüzde bilim kurguya odaklanmışsa bir dönem de köpek balıklarının ve dev örümceklerin etkisindeydi. Bir anda suyun altından çıkagelip dehşet saçan balıklar, yuvalarından çıkıp insanları ağlarında hapsetmeye başlayan dev örümcekler, dev yılanlar ve daha pek çok 'korkunç' hayvanın arasında en çok tutulanı ise şüphesiz ki köpek balıkları oldu.

Biz de hemen herkesin hayatında bir kez de olsa izlediği köpek balığı temalı filmlerin en unutulmaz olanlarını sizin için derledik. Listede yer alan filmler için kusursuz sinema eserleri diyemeyiz ancak hepsini izlemenin eğlenceli olduğu doğru. Eğer listemizde izlemediğiniz filmler varsa ve bu türü seviyorsanız, hepsine göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca eğer böyle bir filmi sinemada izlemek isterdim derseniz, listemizde yer alan The Meg filminin vizyona yeni girdiğini de hatırlatmak isteriz.

Great White

The Reef

The Shallows​

Jaws: The Revenge

Open Water​

47 Meters Down​

Shark Night 3D​

Sharknado​

Jaws

The Meg

Köpek balıklarından kaçmak için çabalayan insanların gerilim dolu dakikalarını izlediğimiz bu yapımların her biri, yayınlandıkları dönemde popüler olmuşlardı. Hatta bu tarz filmleri o kadar sevdik ki Jaws serisi gibi unutulmaz seriler de ortaya çıktı. Uzun bir aradan sonra vizyona giren yeni köpek balığı filmi The Meg de türü seven izleyiciler için iyi bir seçenek olacak gibi görünüyor.