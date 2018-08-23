Sizler için şu anda çekimlerine başlanan veya hazırlıklarına devam edilen yeniden çekilecek programları -ya da jargonuyla reboot’ları- derledik. Ancak bunu yaparken hazırlıklarına başlandıktan sonra iptal edilen birtakım programlara bu listede yer vermemeye dikkat ettik.
Star Trek: Discovery
Durum: Yayınlanıyor. 2. sezonda
İlk yayınlanma tarihi: Star Trek adıyla NBC kanalında 1966-1969 yıllarında yayınlandı
MacGyver
Durum: 3. sezonda
İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında 1985-1992 yıllarında
Hawaii Five-O
Durum: 9. sezonda
İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1968-1980 yıllarında
Magnum P.I.
Durum: 24 Eylül 2018’de yayınlanacak
İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1980-1988 yıllarında
Frasier
Durum: Oyuncu Kelsey Grammer, dizinin yeniden başlayabileceği hakkında konuştu
İlk yayınlanma tarihi: NBC kanalında 1993-2004 yıllarında
Murphy Brown
Durum: 2018 sonbaharında yayınlanacak
İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1988-1998 yıllarında
The Twilight Zone
Durum: Yapımcı Jordan Peele sorumluluğunda geliştirilmekte
İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1959-1964 yıllarında
Will & Greece
Durum: 2. sezon, 2018 sonbaharında yayınlanacak
İlk yayınlanma tarihi: NBC kanalında 1998-2006 yıllarında
Miami Vice
Durum: Geliştirilmekte
İlk yayınlanma tarihi: NBC kanalında 1984-1989 yıllarında
The Munsters
Durum: Geliştirilmekte
İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1964-1966 yıllarında
American Idol
Durum: 2. sezona başlayacak
İlk yayınlanma tarihi: Fox kanalında 2002-2016 yıllarında
The Conners
Durum: Bu sonbaharda yayınlanacak
İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında Roseanne adıyla 1988-1997 yıllarında
The Jetsons
Durum: Çizgi filmden vazgeçilerek live-action (gerçek insanlarla) şeklinde çekilecek
İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında 1962 ve 1985-1987 yıllarında
24
Durum: Bu yapım, 24 dizisinin öncesini anlatacak
İlk yayınlanma tarihi: Fox kanalında 2001-2010 yıllarında
Dynasty
Durum: İkinci sezonu çekilecek
İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında 1981-1989 yıllarında
Charmed
Durum: Bu sonbaharda yayınlacak
İlk yayınlanma tarihi: The WB kanalında 1998-2006 yıllarında
Roswell, New Mexico
Durum: Geliştirilmekte
İlk yayınlanma tarihi: The WB kanalında 1999-2002 yıllarında
Arrested Development
Durum: 5. sezon bu yıl yayınlandı. 6. sezonun akıbeti belirsiz
İlk yayınlanma tarihi: Fox kanalında 2003-2006 yıllarında