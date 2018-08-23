Her televizyon programını yeniden çekmek, son zamanların yeni modası. Ancak aradan geçen uzun zamandan sonra bu programları tekrar takip etmek zor olabilir.

Sizler için şu anda çekimlerine başlanan veya hazırlıklarına devam edilen yeniden çekilecek programları -ya da jargonuyla reboot’ları- derledik. Ancak bunu yaparken hazırlıklarına başlandıktan sonra iptal edilen birtakım programlara bu listede yer vermemeye dikkat ettik.

Star Trek: Discovery

Durum: Yayınlanıyor. 2. sezonda

İlk yayınlanma tarihi: Star Trek adıyla NBC kanalında 1966-1969 yıllarında yayınlandı

MacGyver

Durum: 3. sezonda

İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında 1985-1992 yıllarında

Hawaii Five-O

Durum: 9. sezonda

İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1968-1980 yıllarında

Magnum P.I.

Durum: 24 Eylül 2018’de yayınlanacak

İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1980-1988 yıllarında

Frasier

Durum: Oyuncu Kelsey Grammer, dizinin yeniden başlayabileceği hakkında konuştu

İlk yayınlanma tarihi: NBC kanalında 1993-2004 yıllarında

Murphy Brown

Durum: 2018 sonbaharında yayınlanacak

İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1988-1998 yıllarında

The Twilight Zone

Durum: Yapımcı Jordan Peele sorumluluğunda geliştirilmekte

İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1959-1964 yıllarında

Will & Greece

Durum: 2. sezon, 2018 sonbaharında yayınlanacak

İlk yayınlanma tarihi: NBC kanalında 1998-2006 yıllarında

Miami Vice

Durum: Geliştirilmekte

İlk yayınlanma tarihi: NBC kanalında 1984-1989 yıllarında

The Munsters

Durum: Geliştirilmekte

İlk yayınlanma tarihi: CBS kanalında 1964-1966 yıllarında

American Idol

Durum: 2. sezona başlayacak

İlk yayınlanma tarihi: Fox kanalında 2002-2016 yıllarında

The Conners

Durum: Bu sonbaharda yayınlanacak

İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında Roseanne adıyla 1988-1997 yıllarında

The Jetsons

Durum: Çizgi filmden vazgeçilerek live-action (gerçek insanlarla) şeklinde çekilecek

İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında 1962 ve 1985-1987 yıllarında

24

Durum: Bu yapım, 24 dizisinin öncesini anlatacak

İlk yayınlanma tarihi: Fox kanalında 2001-2010 yıllarında

Dynasty

Durum: İkinci sezonu çekilecek

İlk yayınlanma tarihi: ABC kanalında 1981-1989 yıllarında

Charmed

Durum: Bu sonbaharda yayınlacak

İlk yayınlanma tarihi: The WB kanalında 1998-2006 yıllarında

Roswell, New Mexico

Durum: Geliştirilmekte

İlk yayınlanma tarihi: The WB kanalında 1999-2002 yıllarında

Arrested Development

Durum: 5. sezon bu yıl yayınlandı. 6. sezonun akıbeti belirsiz

İlk yayınlanma tarihi: Fox kanalında 2003-2006 yıllarında