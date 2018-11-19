Bir Fotoğrafçı Hong Kong'un Bambu Yapılarını Fotoğrafladı

Amerikalı fotoğrafçı Peter Steinhauer, ilk kez 1994 yılında Hong Kong'u ziyaret ettiğinde, bambu iskeletlerine sarılmış gökdelenlerin manzarasını gördü.

Amerikalı fotoğrafçı Peter Steinhauer'in ilk kez 1994 yılında keşfettiği, Hong Kong'da bulunan bambu yapılarıyla çevrilmiş gökdelenler, aslında sanatsal yapının bir ürünü değil; aksine hala kullanımda olan en eski geleneksel bina uygulamalarından birisi.

Bu yapılar, zengin ve modern bir şehirde tamamen eski gibi gözükse de, aslında Hong Kong'un yoğunluğu ve dikey büyümesi nedeniyle mükemmel bir seçim. Bambu yapısının hafif parçaları, hızlı bir şekilde kurulmasını sağlıyor ve metale göre daha kolay şekil verilebilen yapısı sayesinde farklı yapı şekillerine uyacak şekilde özelleştirilebiliyor.

Demir çubuklarla karşılaştırıldığında daha ucuz, daha hızlı ve taşınması daha kolay olan bambu çubuklar; demir çubuklardan çok daha hafiftirler ve düştüklerinde daha az hasar verirler. Hong Kong'da 10 yıl önce 1.700 bambu yapı mevcutken günümüzde bu sayı 2.800'ün üstüne çıkmış durumda.

Steinhauer’ın geniş açılı fotoğrafları, bambu kaplı devasa binaları yan yana görmemizi sağlıyor. Yenilenmekte olan binalar, yarı saydam bir ağ ile kaplıyken, ağır hasarlı olanlar ise koyu yeşil örtülerle kaplanmış. Lafı daha fazla uzatmadan sizi bu olağanüstü fotoğraflarla baş başa bırakalım.

Aqua Koruyucu Kafesi

Sarı Koruyucu

4 Mavi Koruyuculu Gökdelen

Turuncu Gökdelen

Yeşil ve Turuncu Koruyucular

Yeşil koruyuculu duvarlar

Calvin Klein Kafesli Gökdelen

Koruyucu tabakalar ve vinçler

T-5 ve T-6 Koruyucu tabakaları