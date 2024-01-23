Bir fotoğrafçı, iki fareyi kendi fotoğraflarını çekmeleri için eğitti. Bu eğitimli fareler, selfie çekmeye hayran kaldı.

Parisli fotoğrafçı Augustin Lignier, eğitimi sırasında kendisine çok temel bir soru sordu: Neden çoğumuz fotoğraf çekip paylaşmaya bu kadar meyilli? Sorunun kendisi çok da yaratıcı değildi ancak Lignier bu soruya cevap vermek için ilginç bir yol izledi ve fareler için bir fotoğraf kabini inşa etti.

Fareler, bir süre sonra alacakları ödülü umursamadan selfie çekmeye devam etti

Geçmişte B. F. Skinner adlı davranış bilimci, farelerde öğrenme davranışını incelemek için bir test çemberi oluşturmuştu. Bu kutuya Skinner kutusu adı verilmişti ve amacı da belli davranışları yemek ile ödüllendirerek farelere bu davranışı öğretmek idi. Lignier de benzer bir yaklaşım izledi.

Lignier'nin versiyonunda ise transparan bir kulenin içine bir kamera yerleştirildi. Kameranın deklanşörüne her bastıklarında da fareler ufak bir miktar şeker aldı ve fotoğraflarını da sistemdeki ekranda görebildiler. (Lignier, farelerin bu fotoğrafları anladığını düşünmüyor.) Bir süre sonra ödüller sadece arada bir verilmesine rağmen fareler kendilerini fotoğraflamaya devam etti, hatta zaman zaman ödül yiyeceği bile umursamadılar.

İnsanlar da farelerden farklı olmayabilir

Skinner öğrenme kutusu deneylerinde hayvanlar, eğitim süreci tamamlandıktan sonra da aynı öğrenilmiş davranışları tekrar ederek yeniden yemek almayı amaçlarlar. Lignier'ye göre dijital ve sosyal medya şirketleri de benzer bir yaklaşım uyguluyor. Arada bir gelecek bir beğeni, yorum ya da romantik ilişki ihtimali insanları telefonlarına bağımlı kılıyor. Sosyal medya geçmişte de "modern insanın Skinner kutusu" olarak adlandırılmıştı.