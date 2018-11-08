Selfie Uğruna Dali ve Goya Tablolarını Yerle Bir Ettiler

Rusya'da bulundukları galeride selfie çekmeye çalışan dört kadın, üzerinde Dali ve Goya tablolarının bulunduğu duvarı devirerek tablolara zarar verdiler.

Selfie çekmeye çalışırken başına çeşitli kazalar gelen, hatta hayatını kaybeden insanları daha önce defalarca gördük. Ancak 27 Ekim’de Rusya’da gerçekleşen bir olay, insanların selfie çekerken nerede bulunduklarını dahi unuttuklarını fark etmemizi sağladı.

Yekaterinburg şehrindeki International Arts Center Main Avenue galerisinde sergilenen resimleri inceleyen ziyaretçiler, bir anda büyük bir gürültü ile panikledi. Gürültünün sebebi ise dört kadının, selfie çekmeye çalışırken resimlerin asılı olduğu bir duvarı yıkmalarıydı.

Devrilen duvarda İspanyol ressamlar Salvador Dali ve Francisco Goya’nın tabloları bulunuyordu. Dört kadın, ‘kazada’ herhangi bir zarar görmedi ancak Dali ve Goya’nın tabloları için aynı şeyi söylemek pek de mümkün değil.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan bir galeri çalışanı, Goya’nın tablosunun çerçeve ve camının kırıldığını, Dali’nin tablosunun ise çerçeve ve koruyucu cam dışında kendisinin de hasar gördüğünü belirtti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılsa da bir ceza verilmesi beklenmiyor.

Rus İçişleri Bakanlığı, dört kadının selfie çekmek isterken duvarı devirdikleri olayın görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı;