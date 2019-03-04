Bir Gaz Bulutunu Sinsi Sinsi Yutan Bir Kara Delik Keşfedildi

Japon astronomlar, 25 bin ışık yılı mesafede oldukça nadir gözlemlenen bir kara deliğin varlığını keşfetti.

Kara delikler uzayın en büyük sırları arasında yer alıyor. Bu gök cisimlerinin gözlemlenmesinden elde ettiğimiz bilgilerin bize gösterdiği ilginç bir gerçek var: Kara delikler ya çok küçükler ya da çok büyük. Küçük kara deliklerin kütlesi, Güneş’in kütlesinin 5 katı civarındayken, orta boy bir kara deliğin kütlesi ise Güneş’in kütlesinin yüzlerce, hatta binlerce katı olabilir. Sorun şu ki gözlemlenebilen bir orta boy kara delik yok. Nasıl büyüdüklerini ve nasıl ortaya çıktıklarını bilmiyoruz.

Işık yaymadıkları için kara delikleri gözlemlemek zor. Bazı kara deliklerden yayılan enerji parlamaları yerlerini belli ediyor. ‘Sessiz’ kara delik olarak adlandırılan grup ise çok az miktarda enerji yayıyor ve neredeyse görünmez durumdalar.

Bu türden ve orta boy bir kara delik keşfeden Japon astronomlar, bu başarıya devasa bir gaz bulutunun hareketini inceleyerek ulaştı. HCN-0.009-0.044 gaz bulutu, Şili’deki ALMA teleskop dizilimi sayesinde keşfedildi.

Doğrudan gözlemlenmesi imkansız olan kara delik, yutmakta olduğu gaz bulutunun doğal olmayan hareketleri sayesinde yakayı ele verdi. Gaz bulutu, belli bir noktadaki yerçekimine göre hareket ediyordu.

Cismin kütlesi, Güneş kütlesinin 30 bin katı olarak tespit edildi. Cismin ömrü ise çok uzun görünmüyor. Bu kara delik, 20 ışık yılı uzaktaki daha büyük bir kara delik tarafından yutulacak.

Araştırmayı yürüten ekibin yöneticilerinden Keio Üniversitesi’nden profesör Tomoharu Oka ve Ulusla Astronomik Gözlem Evi’nden Shunya Takekawa’nın ekibinin bulguları, bir kara deliğin orada olması gerektiğine işaret ediyor. Ekibin amacı bu ölçümleri kullanarak galakside saklanan diğer kara delikleri bulmak. Takekawa, “Diğer anormal bulutları inceleyerek gizli kara delikleri ortaya çıkarmayı umuyoruz.” diyor.

Araştırmanın sonuçları The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlandı.