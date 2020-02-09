unc0ver ekibinde yer alan yazılımcılardan Pwn20wnd, iOS 13.3 yüklü bir iPhone 11 Pro Max'e jailbreak yapmayı başardığını söyledi. Bu gelişmeyle birlikte iOS 13 yüklü cihazlar yeniden jailbreak yapılmaya müsait hâle gelmiş olabilir.

Jailbreak, Apple’ın iPhone’lara getirdiği kısıtlamaları aşarak cihazınızda daha fazla kişiselleştirme yapmanıza olanak sağlayan bir yöntem olarak biliniyor. Telefonu daha kişiselleştirilebilir bir hâle getiren bu işlem, tabii ki beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Şöyle ki; eğer telefonunuza jailbreak işlemi uygularsanız, bununla birlikte güvenlikten ödün vermeniz ve cihazınızın garanti kapsamı dışına çıkacağını bilmeniz gerekiyor.

Jailbreak işleminin ne olduğuna kısaca değindikten sonra iOS 13.3 işletim sistemine sahip cihaz kullananları ilgilendirecek haberimize geçiş yapabiliriz. Uzun yıllardır jailbreak işlemleriyle bilinen unc0ver baş geliştiricisi Pwn20wnd, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iOS 13.3 sürümü yüklü iPhone 11 Pro Max için jailbreak aracı geliştirdiğini söyledi.

Apple, bu sürüm için imza onayını kaldırabilir:

Apple’ın en güncel amiral gemisi için jailbreak desteği sağladığını belirten Pwn20wnd, bir sonraki adımda jailbreak’in kendisini geliştirmek adına çalışacağını söylüyor. Bu yapıldıktan sonra ise iPhone 11 Pro Max kullanan kişilerin jailbreak yapması daha güvenli bir hâl alacaktır.

Tüm cihazlar için destek sunmaya çalıştıklarını söyleyen unc0ver ekibi, yayınlanan son araç ile listeye bir yeni cihaz daha eklemeyi başarmış gibi görünüyor. Bu noktada yeni jailbreak aracını yüklemek isteyen iPhone 11 Pro Max sahiplerinin, cihazlarında iOS 13.3 sürümü yüklü olduğundan emin olması gerekiyor.

Ayrıca Apple’ın jailbreak destekli sürümlere geri dönüşü engellemesi de an meselesi olabilir. Böyle bir durumda bu jailbreak aracı, iOS 13.3.1 veya daha yeni bir sürümü kullanan kişiler için yararlı olmayacaktır.

Geçtiğimiz aralık ayında Apple, iPhone kullanıcılarının jailbreak destekli iOS 13.2.2 sürümü için onay imzasını kaldırarak kullanıcıların bu sürüme geri dönüş yapmasını engellemişti. Jailbreak destekli 13.2.2’ye geri dönüşün engellenmesinin bir sonucu olarak ise iOS 13’de jailbreak yapmak imkânsız hâle gelmişti. Geliştirilen bu son araç, iOS 13’de tekrar jailbreak yapmaya imkân sağlayacak gibi görünüyor.