Tek Bir Geni Baskılamak İnsan Ömrünü Yıllarca Uzatabilir!

Bilim insanları, insanlarda da bulunan bir geni farelerde baskıladıklarında ortalama ömrün arttığını ortaya koydu.

Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarda tek bir geni baskılama yoluna gitti. Araştırma sonucunda bu geni baskılamanın farelerin ömrünü yüzde 25 uzattığı ortaya çıkarken, işlemin insanlar üzerinde de başarılı olma şansı bulunuyor.

Yeni araştırmada bilim insanları, orta yaşlı farelere interlökin-11'in faaliyetlerini baskılayacak antikorlar enjekte etti. Bu protein insan hücrelerindeki yaşlanma faaliyetleri ile de ilişkili bir yapı olarak biliniyor. Araştırmada 17 aylık (insan yaşıyla 55 yaşında) olan farelere üç haftada bir antikor aşısı yapıldı. Kontrol grubundaki fareler ise antikor almadı. Antikor alınan fareler %25 daha uzun ömre sahip oldu.

Sağlıklarını da korudukları görüldü

Tedavi uygulanan kemirgenler sadece daha uzun yaşamakla kalmadı, sağlıklarını da korumayı başardılar. Örneğin bu fareler, kontrol grubundaki farelerden daha fit ve daha güçlüydü. Ek olarak, tedavi almayan farelerin %61'inde kanser görülürken bu oran tedavi edilenlerde %16 oldu.

Çalışmanın sonuçları, IL-11'in baskılanması durumunda yaşlanmanın olumsuz etkileriyle mücadelede önemli avantajlar sağlayabilir. Birleşik Krallık'taki Birmingham Üniversitesinden Profesör Joao Pedro de Magalhes, bu çalışmayı çok etkileyici bir çalışma olarak nitelendirdi. Öte yandan bu sonuçlar umut verici olsa da konuyla ilgili olarak yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Bilim insanları öncelikli olarak bu genin baskılanmasının yaşlanmayı nasıl engellediğini keşfetmeleri gerekiyor. Bu genin baskılanması şu anda bazı tedaviler için test ediliyor.

Araştırma 17 Temmuz'da Nature'da yayımlandı.