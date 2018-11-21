Almanya’nın Hemer kentinde meydana gelen olayda aşırı hız cezası alan genç, ehliyetini sadece 49 dakikalığına elinde tutabildi.

Sürüş testlerini başarıyla tamamlayan genç, ehliyetini aldıktan sonra bir saat içinde aşırı hız yaparken yakalandı. Hız sınırının 50 km olduğu bölgede saatte 95 kilometre hız yapan gencin ehliyetine el konuldu.

Normal şartlarda dört hafta sonra ehliyetine kavuşması gereken gençle ilgili olarak açıklama yapan polisler, gencin ehliyetine “pahalı bir eğitim”den sonra kavuşabileceğini açıkladı. 200 Euro ceza alan gencin trafiğe çıktığında alacağı zorunlu acemi sürücü belgesinin süresi 2 yıldan 4 yıla uzatılmış olacak.

Gencin ismi ise açıklanmadı. Almanya'da ilk iki yıllık acemi ehliyeti ile trafikte suç işleyenlere verilen cezalar normal cezalardan farklı olabiliyor. Alman polisinin gençle inceden dalga geçmesi ise ilginç bir ceza yöntemi oldu. Yapılan açıklamada "bazı şeyler sonsuza kadar sürer -bazılarıysa bir saat bile sürmez" diyen Alman polisi, gencin arabada dört arkadaşıyla birlikte gezdiğini ve muhtemelen sürüş yetenekleriyle onlara şov yapmak istediği için aşırı hız yaptığını söyledi.