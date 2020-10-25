Bir Göktaşı, Dünya’nın Çok Yakınından Rekor Hızla Geçti

Bilim insanları, astronomik ölçekte bakıldığında gezegenimizin çok yakınından bir göktaşının çok yüksek hızda geçtiğini açıkladı. Öyle ki asteroid rekor kırdı.

2020 UF3 adlı bir göktaşı, 22 Ekim’de gezegenimize oldukça yakın sayılabilecek bir noktadan rekor hızla geçti. Virtual Telescope Project (Sanal Teleskop Projesi) tarafından tespit edilen asteroid yalnızca 42 bin kilometre mesafeden geçti. Bu mesafe kabaca Dünya ile ay arasındaki mesafenin %11’ine tekabül ediyor.

NASA raporlarına göre asteroidin hızı da oldukça yüksekti. 2020 UF3, saniyede 22 kilometre hızla seyahat ediyordu. Yani saatteki hızı 79 bin kilometre idi. Asteroid gezegenimizin yörüngesinde tam hızıyla dönüyor olsaydı saatte neredeyse 2 tur atabilirdi.

En hızlı göktaşı oldu

Virtual Telescope Project tarafından yapılan açıklamada asteroid, bu astronomi grubu tarafından şimdiye kadar gözlemlenen en hızlı göktaşı olmayı da başardı. Ekip, konuyla ilgili olarak internet sitelerinden bir yazı yayınladı.

Ekibin sitesinde “Dünya-yakını asteroid 2020 UF3 güvenli şekilde gezegenimizin çok yakınına geldi, Dünya ile minimum 42000 kilometre mesafeye kadar yakınlaştı. Ortalama ay uzaklığının %11’i kadar” ifadesini kullandı.

Projede göktaşının bir görüntüsü de yakalandı. Bu görüntü çok net değil. Elena robotik birimi tarafından yalnızca 3 saniye görüntülenebilen cisim biraz bulanık ve görüntüde de ufak da olsa bozulmalar söz konusu. Yine de asteroidin geçişine tanık olmak için yeterli.

Göktaşı 21 Ekim’de keşfedildi

Dünya’ya bu kadar yakın olmasına rağmen göktaşının keşfi yalnızca 21 Ekim’de gerçekleşti. Bunun sebebi ise gök cisminin 13-57 metre arası boya sahip, görece çok küçük bir göktaşı olması. Asteroidi keşfeden ise Lemmon Dağı araştırma ekibi oldu.

Zaman zaman gezegenimizin etrafında böyle küçük yapılar dolanabiliyor. Aslında Güneş ve Jüpiter, sahip oldukları muazzam çekim alanı sayesinde bu tür yapıların gezegenimize çarpmasına da büyük oranda engel oluyor.