Google çalışanı Natalie Silvanovich'in keşfettiği açık sayesinde, milyonlarca WhatsApp kullanıcısının bilgilerinin korunması sağlandı.

Google'ın Project Zero projesinde güvenlik araştırmacısı olarak çalışan Natalie Silvanovich, geçtiğimiz Ağustos ayında ciddi bir WhatsApp açığı keşfetti. Buna göre gelen WhatsApp aramasını cevapladığınız anda karşıdaki hacker, uygulamayı ele geçirebiliyordu.

"Bu ciddi bir sorun. Size gelen bir çağrıyı cevaplamak bir saldırganın WhatsApp'ı tamamen ele geçirmesine sebep olabilir!"

Silvanovich, geçtiğimiz haftalarda bu açığı ispatlayacak bir kod satırı da yayınladı ve aynı hack saldırısının tekrardan nasıl gerçekleştirilebileceğini de takipçileriyle paylaştı. WhatsApp, Silvanovich'in makalesine herhangi bir yanıt vermemeyi tercih etse de son güncelleme ile bu sorunu giderdi.

Anlayacağınız WhatsApp'ın Android veya iOS sürümünü kullanıyorsanız, gelen çağrıları artık gönül rahatlığı ile açabilirsiniz.