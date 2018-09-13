FBI Gözlemevine Baskın Düzenledi, Uzaylı Komploları Hortladı

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New Mexico eyaletinde yer alan ve Güneş’i gözlemleyen araştırma merkezi Sunspot’a baskın düzenledi. Tahliye edilen gözlemevinin basılmasının üzerinden bir hafta geçti. Bu olayla birlikte FBI, uzaylı vakalarıyla ilişkili olan bazı komploların yeniden hatırlanmasına neden oldu.

Federal Soruşturma Bürosu tarafından Sunspot gözlemevine düzenlenen tuhaf baskın akılları karıştırdı. Aradan geçen 1 haftaya rağmen neden kimse bilimsel bir uzay araştırmaları merkezine baskın düzenlendiğini bilmiyor. FBI, baskının ardından tamamen tahliye ettiği gözlemevi ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Bu olaylar üzerine bazı komplo teorileri de yeniden gündeme gelmiş oldu. Araştırma merkezinin bulunduğu bölgedeki diğer ofislerin de tahliye edilmesi, uzaylılara dair bir kanıt bulunduğu yönünde şüphelere neden oldu. Sunspot’un bulunduğu Otero kasabasının şerifi Benny House Alamogordo, “Baskına bir Blackhawk tipi helikopterle geldiler, o sırada gözlemevinin antenleri üzerinde bir grup insan ve kulelerde de görevliler vardı. Kimse hiçbir şey söylemedi” açıklamasında bulundu.



Sunspot Araştırma Merkezi

FBI, herhangi bir resmi açıklama talebine karşılık vermezken, tesisin geçici olarak kapatıldığı bilgisi ortalıkta dolaşıyor. Olayların internet ve özellikle sosyal medyadaki uzaylı teorilerine ilişkin yansımalarının önüne geçilemiyor. FBI’ın olası bir uzaylı vakası üzerine bölgeyi tahliye ettiğine yönelik söylentilere ciddi kanıtlar aranıyor.

Uzaylı teorilerinin dışında, yakında gerçekleşecek olan bir güneş patlamasının tespit edildiğine yönelik teoriler de var. Güneş patlamalarıyla uzaya saçılan sıcak ve radyasyon yüklü dalgalardan, Dünya’nın manyetik alanı sayesinde korunuyoruz. Yeteri kadar şiddetli bir güneş patlaması, Dünya atmosferine kırbaç gibi çarpıp tüm haberleşme sistemlerini çökertebilir.

Reddit’te ortaya atılan anonim bir iddiaya göre, Sunspot gözlemevinin yakınlarında, tesisin gelişmiş antenlerini kullanmak isteyen casusluk girişimleri yaşanmış durumda. Bu girişimin ABD dışından gelen terörist bir grup tarafından gerçekleştirildiği de iddialar arasında bulunuyor.

Sunspot gözlemevi, 1947 yılında ABD ordusu tarafından faaliyete geçirildi. Bölgedeki tesis sürekli son teknolojik ekipmanlarla geliştirildi, bu sayede araştırmalar devam edebildi. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise Sunspot, New Mexico Eyalet Üniversitesi’ne devredilmişti.