Bir UBER Sürücüsü Daha Güpegündüz Saldırıya Uğradı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayda bir UBER sürücüsünün aracı bir grup maganda tarafından kesildi ve sürücü, grubun saldırısına uğradı.

Türkiye’deki varlığını resmiyete dökmek için e-fatura uygulamasına geçiş yapan ve aldığı ücretler için vergi ödemeye başlayan UBER’in hak aradığını iddia eden magandalarla savaşı bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul Sultanahmet’te kimliği belirlenemeyen bir grup, aniden önünü kestikleri UBER sürücüsüne saldırıda bulundu.

Güpegündüz yaşanan olayda UBER aracının önünü kesen grup, camdan sarkarak yumruklarla UBER sürücüsüne saldırmaya başladılar. Can havliyle torpidoda bulunan falçataya uzanan UBER sürücüsü, falçatayı saldırganlara göstererek geri çekilmelerini sağladı ve fırsattan istifade ederek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Grubun UBER sürücüsüne gerçekleştirdiği bu saldırı, araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. UBER sürücüsünün yüzündeki ifade, yaşanılan saldırıların UBER sürücülerini ne denli etkilediğini bir kez daha gösteriyor.