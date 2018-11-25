Bir Grup Taksici, Turist Yolcu Alan Uber Aracını Taciz Etti

2014 yılında Türkiye'ye gelen UBER, geldiği günden bu yana tartışma konusu. Bu tartışmalar özellikle 2018 yılı içerisinde iyice alevlendi. Son birkaç ayda bu gerginlik durgunlaşmış olsa da henüz tamamen bitmiş değil.

Sene içinde ateşlenen UBER & Taksi gerginliği geçtiğimi birkaç ayda durulmuş gibi gözükse de tam anlamıyla bitmedi. İstanbul Beylikdüzü ve Esenyurt'ta bir grup taksici, turistleri alan UBER araçlarının önünü kesti.Taksicilerin Uber sürücülerini dakikalarca taciz ettiği olayda, turistler yaşananları şaşkınlıkla izledi.

İHA'nın haberine göre, İstanbul’da uzun süredir devam eden taksi şoförleriyle UBER şoförleri arasındaki gerginliğe bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt ve Beylikdüzü’nde meydana gelen olaylarda, bir grup taksici araçlarına turist yolcuları alan UBER sürücsünün önünü kesti.

Dakikalarca UBER sürücüsünü taciz eden taksiciler, araçtan yolcuları indirmek istedi. Ancak UBER sürücüleri manevra yaparak gruptan kurtulmayı başardı. Turistlerin yaşananları şaşkınlıkla izlediği o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.