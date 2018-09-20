İstanbul'da bir grup taksici, UBER aracının önünü keserek yolcu ve şoföre saldırdı. Yolcuları araçtan indirerek olay yerinden uzaklaştıran taksiciler, şoförü de tartakladılar.

Aylardır süren Sarı Taksi-UBER kavgası bitmek tükenmek bilmiyor. Dün gece İstanbul’un Esenyurt’ta bir grup taksici gecenin geç saatlerinde UBER olduğunu düşündükleri bir aracın önünü kestiler. Yolcuları araçtan indirerek olay yerinden uzaklaştıran taksiciler, inmeyi reddeden UBER şoförünü ise tartakladılar.

Olay yerinde bir apartmanın üst katında bulunan bir vatandaş tarafından çekilen video, taksicilerin UBER şoförüne karşı uyguladıkları şiddeti açık bir şekilde gösteriyor. Şoförden bagajı açmasını isteyen taksiciler, müşterilere valizlerini vererek adeta olay yerinden kovdular. Şoföre ise tehditlerde bulundular.

UBER müşterilerinin valizleri ile birlikte olay yerinden uzaklaşmasının ardından taksiciler de olay yerini terk etti. UBER şoförü de müşterilerini kaybetmiş bir şekilde yoluna devam etti. Anlaşılan o ki UBER ile taksiciler arasındaki ‘müşteri’ kavgası bir süre daha devam edecek. Söz konusu olay ile ilgili videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.