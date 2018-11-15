Bir Oyuncu Bütün Gün RDR 2 Karakterlerini Takip Etti

Red Dead Redemption 2, Playstation 4 ve Xbox One için çıktığından beri kullanıcıları büyülemeye devam ediyor.

Oyunun ne kadar detaylı olduğunu merak eden Red Dead Redemption 2 oyuncusu, -Youtube DefendTheHouse kanalından Joe-, bir gün boyunca oyundaki npc'leri (non-player character / yapay zeka karakterleri) takip etti. Yaptığı gözlemler sonucunda oldukça şaşıran ve oyuna hayran olduğunu belirten Joe, deneyimlerini DefendTheHouse kanalından diğer oyuncularla paylaştı.

Joe yaptığı gözlemlerle oldukça ilginç sonuçlara vardı. Oyunun hikayesinde herhangi bir vasfı bile olmayan karakterleri takip eden Joe, bu karakterlerin kendilerine ait bir hayatları olduklarını ve işlerini sırayla yaptıklarını gözlemledi. Joe'nun bütün gün "Red Dead Redemption 2"de rastgele karakterleri takip ettiğinde neler olduğuna bir göz atalım.

İşte ilk NPC'miz (oyundaki yapay zeka karakteri). Şapkası ve giyimine bakarsak bir çobana benziyor. Haydi adını Çoban Ali koyalım :)

Çoban Ali, çiftlikteki koyunları saat sabah 08.30 sularında güdüyor gibi gözüküyor.

Saat öğlene yaklaştığında (12.30) Çoban Ali sırtındaki yem dolu çuvalla; koyunları, domuzları ve keçileri beslemeye gidiyor.

Akşam saatlerine kadar çuvalları bir yerden bir yere taşıyor çobanımız.

Saat 21.15'i gösterdiğinde Çoban Ali, günlük işlerini bitirmiş bir şekilde vakit geçirmeye, bara gidiyor.

Gece yarısından biraz sonra, saat 00.05'te Çoban Ali evine dönüyor nihayet.

DefendTheHouse kanalı Çoban Ali'nin; tek başına takıldığı, hayvanları beslediği ve sürekli yalnız olduğu göz önüne alındığında Çoban'ın şehir dışından gurbete gelmiş bir işçi olabileceğini belirtiyor.

Şimdi başka bir NPC'yi inceliyoruz. Adını da Arda koyalım.

Sert bir görünüşe sahip olan Arda; 6.45'de uyanıyor ve saat 7.55'de çalıştığı inşaatta işe başlıyor.

Saat 9.45'te Arda kısa bir süreliğine içki içebilmek için sessizce işten sıyrılıyor ve tenha bir köşeye geçiyor.

15 dakikalık içki molasından sonra Arda işinin başına dönüyor. Çekici eline aldığı gibi çivileri birer birer tahtalara çakmaya başlıyor.

Arda 13.45'te işten çıkıyor ve yerel bir restorana gidip öğle yemeğini yiyor.

Bir saat kadar sonra da işinin başına geri dönüyor.

Saat 15.00'den 18.30'a kadar o gün inşaatta yapılan kirliliği (yerdeki çöpler, tahta parçaları, yamuk çiviler vs.) temizliyor Arda.

Saat 19.15'te kalabalık bir bara arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Arda, günün yorgunluğunu atıyor.

Birkaç saat daha takıldıktan sonra Arda, genelde oturduğu masalardan birine gidip günün yorgunluğu sebebiyle sızıp kalıyor.

DefendTheHouse bu karakterin büyük ihtimalle bekar ve evsiz olabileceğini düşünüyor. Tabii ki bir de alkolik.

Red Dead Redemption 2'deki her karakterin - oyunun hikayesine etkisi 0 olsa bile ve hatta oyunda sadece yoldan yürüyor olsa bile - kendine özgü bir hayatı, hikayesi, bir işi ve sevdiği mekanların bulunduğu görülüyor. Bu kadar detaylı düşünülmüş ve hazırlanmış bir oyuna şahsi görüşüm olarak ben bile denk gelmemiştim. Red Dead Redemption 2, oldukça başarılı bir yapım olarak bu senenin ve önümüzdeki senenin en çok konuşulan oyunu olacak gibi duruyor.