2019'un İlk Haftalarında Kanallar Dizi Yayınlamayacak

Sözcü tarafından aktarılan bilgiye göre reklamverenlerle yeniden anlaşmak isteyen medya patronları, 2019'un ilk haftalarında dizi yayınlamayacaklar. Ancak bu iddialar henüz hiçbir resmi kurum tarafından onaylanmış değil.

Kısa bir süre önce Haberler.com tarafından ortaya atılan bir iddia ile 2019 yılında kanalların günde yalnızca bir dizi yayınlama ihtimalinin bulunduğunu, standart yayın akışından kaldırılan dizilerin ise kanallara ait ücretli içerik platformlarından yayınlanabileceğini öğrenmiştik. Bu iddianın hemen ardından yeni bir iddia da Sözcü’den geldi.

Şu ana kadar televizyon kanalları, yayında olan mevcut dizileri yalnızca yeni yılın ilk haftasında yayınlamıyorlardı. Fakat Sözcü.com.tr’de yer alan habere göre ortak bir karar alan TRT 1 dışındaki tüm kanallar, reklamverenler ile yeni bir anlaşma yapmak için yeni yılın ilk üç haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayacaklar. Anlaşmanın sağlanmaması durumunda bu sürenin uzayıp uzamayacağı bilinmiyor.

Peki yılbaşı gecesi yani 31 Aralık Pazartesi günü kanalların yayın akışı nasıl olacak? Televizyon kanalları yılbaşı geceleri genellikle özel bir yayın akışı hazırlıyor. Bu nedenle normalde Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur, Yasak Elma ve Söz dizilerinin 31 Aralık’ta yayınlanması beklenmiyor.