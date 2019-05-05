  • İddia: OnePlus 7 Pro’nun Depolaması Süper Hızlı Olacak

Bir İddiaya Göre OnePlus 7 Pro’nun Depolaması Süper Hızlı Olacak

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Bir iddiaya göre OnePlus 7 Pro'da süper hızlı depolama sağlayan UFS 3.0 bulunacak.

OnePlus 7 Pro’nun 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek tanıtımına günler kaldı ancak hâlâ cihaza dair söylentiler ve sızıntılar devam ediyor. Son günlerde dolaşan bir söylentiye göre, OnePlus 7 Pro’da süper hızlı depolama sağlayacak UFS 3.0 depolaması bulunacak.
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UFS 3.0’ın sağladığı ana özellik okuma ve yazma hızıdır, bu nedenle OnePlus 7 Pro’nun verileri dâhili depolamaya kaydetmesi gerektiğinde veya kaydedilen bir şeyi aktarması gerektiğinde bütün bu işlemler çok hızlı gerçekleşecek. Ayrıca UFS 3.0 çipleri daha yüksek sıcaklıklarla başa çıkabiliyor, bu da demek oluyor ki eğer telefonunuzda çok oyun oynuyorsanız artık telefonunuz kolay kolay ısınmayacak.
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Aslında bu söylenti daha öncede dolaşıyordu ancak son dönemde sıkça dile getirildiğinden bir nevi kesinleşti diyebiliriz. Tabii bu nedenle Pro modelinin fiyatının da artması söz konusu. Söylenilene göre normal OnePlus 7 modelinde ise bu özellik bulunmayacak.

Kaynak : https://www.techradar.com/news/another-rumor-points-to-super-fast-storage-for-the-oneplus-7-pro
Etiketler: OnePlus 7, oneplus 7 pro
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