Geçtiğimiz aylarda duyurulan Linux dağıtımlarına yönelik Azure Sphere teknolojisi, 1 sene geçmeden meyvelerini verdi.

Ekim 2018 güncellemesinin yaralarını sarmaya çalışan Microsoft, Windows 10'daki ilk paralı alt sistem Linux'ü (WSL) tanıttı. WLinux adı verilen bu Debian tabanlı dağıtım, Microsoft'un resmi sitesinde satışa sunuldu.

Yurtdışında 20 dolar etiketle satılan WLinux dağıtımı, ülkemizde %75 indirimle 14 TL'ye satılıyor. Bununla birlikte Linux'un en çok bilinen dağıtımlarından Ubuntu 18.04 da Windows 10 için duyuruldu. Bu dağıtımdan herhangi bir ücret alınmayacak ve Microsoft Mağaza üzerinden ücretsiz olarak sunulacak.

Her ne kadar WSL sistemi Windows 10 için yeni olmasa da ekim güncellemesiyle, Linux'un direkt olarak dosya yöneticisi üzerinden çalıştırılmasına imkan sağlanmıştı. Aylar önce Linux projesini fazlasıyla ciddiye aldıklarını söyleyen Microsoft, sözünü tutmaya devam ediyor.