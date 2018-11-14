Bir iPhone X, iOS 12.1 Güncellemesinin Ardından Patladı

Twitter kullanıcısı Rocky Mohammadali, iOS 12.1 güncellemesi esnasında iPhone X'unun patladığını söyledi.

Bir dönem telefonların patladıklarını, alev aldıklarını ve yandıklarını çok sık görmüştük. Tam hepsi geride kaldı derken Twitter kullanıcısı Rocky Mohammadali, attığı tweet ile gözlerin Apple'a dönmesine sebep oldu.

Mohammadali'nin iddiasına göre 12.1 iOS güncellemesini indirdiği sırada telefonu aşırı ısınmaya başlamış, ardından çıkan dumanlardan sonra da patlamış. Paylaştığı fotoğrafa göre telefonun patlayan kısmı ise batarya. Mohammedali'nin telefonunu önemli kılan nokta orijinal şarj aleti kullanmış olması. Uygun olmayan kablolar sıklıkla cihazlara zarar verip patlamaya sebep olsa da bu seferki durum bu değil.

Konuyla ilgili olarak Apple'dan bir açıklama gelmedi ancak Apple'ın @AppleSupport hesabından verilen cevapta bunun kesinlikle beklenmedik bir davranış olduğu belirtildi.

Henüz bildirilmiş bir başka vaka yok, bu yüzden iPhone X'ları "patlıyorlar" diye yaftalamak çok da mantıklı değil. Mohammedali'nin telefonunu önemli kılan nokta ise orijinal şarj aleti kullanmış olması. Uygun olmayan kablolar sıklıkla cihazlara zarar verip patamaya sebep olsa da bu seferki durum böyle değil.