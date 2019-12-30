Bir Kadın, Ameliyat Sırasında Alev Alarak Hayatını Kaybetti

Romanya’nın başkenti Bükreş’te geçtiğimiz günlerde inanılmaz bir olay yaşandı. Ameliyata girmeden önce üzerinde alkol bazlı bir dezenfektan kullanılan pankreas kanseri kadın, ameliyat sırasında alev alarak hayatını kaybetti.

Teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da bazı durumlarda istenmeyen olaylar yaşanabiliyor ve bu olaylar kritik sonuçlara neden oluyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birçok yeniliğe şahit olduğumuz tıp dünyasında bile doktorlar, bazı hatalar yapabiliyor ve bugünkü haberimizin konusu gibi istenmeyecek durumlara şahit kalabiliyoruz.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan Floreasca Hastanesi’ndeki doktorlar, ameliyata girmek üzere olan 66 yaşındaki pankreas kanseri bir kadının üzerinde alkol bazlı dezenfektan kullandılar. Bu, operasyon başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdi ve burada bir yanlış yoktu ancak operasyon başladığında doktorlar, hiç yapmamaları gereken bir hata yaparak hastanın ölümüne yol açtılar. Doktorların hastanın üzerinde kullandığı elektrikli neşter, kadının alev alarak ölmesine sebep oldu.

Hastanın vücudunun %40’ı yandı:

Alkol bazlı dezenfektan hastanın üzerindeyken başlanan operasyonda doktorlar elektrikli neşter kullanmaya kalkınca kadın bir anda ameliyat masasında alev aldı. Vücudunun %40’ında yanıklar oluşan kadın, bir hafta boyunca hastanede tedavi altına alındı ancak bütün çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, yerel basının haberlerine göre kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Ameliyatta yanan ve bir hafta sonra hayatını kaybeden kadının ailesi, kendilerine neler yaşandığının söylenmediğini belirtti. Romanya medyasına konuşan aile, hastanenin onlara yalnızca operasyonda bir kaza yaşandığını belirttiğini açıkladı. Aile, “Ayrıntıların çoğunu basın sayesinde elde ettik. Suçlama yapmıyoruz, yalnızca neler yaşandığını ve ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz” diyerek açıklamalarına devam etti.

Ülkenin sağlık bakanı Victor Costache, bu kazayı araştıracaklarına dair söz verdi. Bakan Victor, “Bu üzücü durumdan ders alınacağını umuyoruz. Hem kendimi hem de bütün Sağlık Bakanlığı ekibini gerçeği bulmaya adayacağıma ve bunun için mümkün olan her şeyi yapacağıma dair söz veriyorum” açıklamalarını yaparak olayın peşini bırakmayacağını net bir şekilde belli etti. Bakan yardımcısı Horatiu Moldovan, “Cerrahlar, elektrikli neşterle operasyon yapılacağı zaman alkol bazlı dezenfektan kullanmanın yasak olduğunu bilmeliydi” açıklamasını yaptı.