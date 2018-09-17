Bir Kadın, Çantasındaki Note9'u Yanınca Dava Açtı

ABD’nin Long Island adasında yaşayan bir kadın, çantasına koyduğu Galaxy Note9’un önce ısınıp ardından kendiliğinden alev aldığını aktardı. Kadın, Samsung’a karşı suçlamada bulunup konuyla ilgili dava açtı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı olan ada kenti Long Island’da yaşayan emlakçı Diane Chung, Samsung’a çantasında alev alan Galaxy Note9 yüzünden dava açtı. Her yıl olduğu gibi bu davanın ardından akıllara, Samsung’un 2016’daki felaketi geldi. O dönem Samsung, 2.5 milyondan fazla Galaxy Note7’yi batarya sorunları nedeniyle toplatmak zorunda kalmıştı.

Şimdi yeni nesil amiral gemisi olan Galaxy Note9 için böyle bir şikayetin gelmesi, küresel basında kendisine geniş bir yer buldu. Note9’un tanıtımı sırasında CEO Dj Koh, “Bataryası her zamankinden daha güvenli. Kullanıcılar artık pillerden endişelenmek zorunda değil” açıklamasında bulunmuştu. Elbette milyonlarca ünite arasından sadece bir kaza ile Samsung’a yüklenmek anlamsız. Telefonların bataryaları farklı koşullar altında farklı reaksiyonlar gösteren kimyasal bileşenlere sahipler.

Diane Chung, 3 Eylül günü gece yarısından sonra bir asansördeydi. O sırada telefonunun fazla ısındığını hisseden Chung, ısının aşırı kullanımdan olacağı düşüncesiyle cihazı çantasına bıraktığını söylüyor. Ardından kadın ani bir ıslık sesi duyduğunu, çantasından çıkan yoğun dumanı fark ettiğini söylüyor. Chung’ın söyledikleri lityum iyon bataryaların tipik alev alma şekillerine işaret ediyor.

Kadın, içersinde alev alan bir telefon olan çantasını asansörün zeminine bırakıyor. Sonrasında bilinçsizce hareket edip telefonu çantasından dışarıya çıkartmak için elini sokup parmaklarını yakıyor. Buna rağmen cihazı asansör zeminine çıkarmayı başarıyor. Artan dumandan dolayı asansörün dar alanında görüş alanı daralıyor. Lobiye ulaşında Chung telefonu dışarıya fırlatıyor.

Kadının iddiası son derece trajik sonuçlanabilecek bir olayı gözler önüne sererken, olayla ilgili herhangi bir görüntü basına servis edilmiş durumda değil. Bakalım dava nasıl sonuçlanacak. En önemlisi de batarya sorununun kronik olup olmadığı. Konuya ilişkin Samsung muhakkak bir açıklama yapacaktır.