Bir Kadın, Otopilot Modundaki Tesla'nın İçinde Doğum Yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın, hastaneye yetişemeyeceğini fark edince Tesla aracının içinde doğum yaptı. Talihsiz kadının kocası, aracın otopilot özelliği sayesinde doğum boyunca eşine yardım etti.

Tesla araçların çok tartışılan otopilot özelliği bu sefer oldukça hayırlı bir işe yaradı. Philadelphia’da bir kadın, elektrikli akıllık araç otopilot modundayken, aracın ön koltuğunda doğum yaptı.

Philadelphia Inquirer’ın haberine göre ilginç olay, 33 yaşındaki Yiran Sherry ve kocası Keating Sherry, üç yaşındaki küçük oğulları Rafa’yı okula götürürken gerçekleşti. Suyunun yoldayken gelmesi ve çiftin bir türlü akmayan trafikte arabanın içinde sıkışıp kalmasıyla hastaneye yetişemeyeceklerini anlayan Sherry’nin kocası, otopilota aldığı aracın navigasyonunu bulundukları konuma 20 dakika uzaklıktaki hastaneye ayarladıktan sonra, bir eli hala direksiyonda bir şekilde doğumda eşine yardım etti.

Çift, bebeklerinin adını Tesla'ya ithafen 'Tess' koymayı düşündü

Inquirer’a verdiği röportajda Keating Sherry, doğum esnasında eşinin elini neredeyse paramparça edecek kadar sıktığını belirterek “ ‘Yiran, tamam, nefesine odaklan’ diyordum. Bu kendime de bir tavsiyeydi. Adrenalin pompalıyordum,” ifadelerini kullandı. Doğum yapmak için hastaneye varmayı bekleyip beklememe kararının oldukça zorlayıcı olduğu belirten Yiran Sherry ise hastaneye tahmini varış sürelerine bakıp durduğunu ve zamanında yetişemeyeceklerini anladıktan sonra arabada doğum yapmaya karar verdiğini aktardı. Keating Sherry, ancak doktor bebeğin sağlıklı olduğunu söyleyip çifti tebrik etmesinin ardından rahat bir nefes alabildiğini kaydetti.

Çiftin tam da hastaneye vardıkları sırada dünyaya gelen kızlarının göbek bağını, yardım için arabaya gelen hemşireler aracın içinde kesti. Hastaneye geçtiklerinde odalarına gelen hemşirelerin bebeklerine ‘Tesla bebeği’ şeklinde hitap ettiğini belirten çift, araba üreticisine ithafen kızlarının adını Tess koymayı düşünseler de bebeğin adını Maeve Lily koydu. Keating Sherry, otopilot tasarımları için Tesla mühendislerine müteşekkir olduğunu da sözlerine ekledi.

Bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, otopilot modunun yarattığı güvenlik sorunları sebebiyle oldukça eleştirilen Tesla’nın da oldukça işine yarayan bir olay. Daha bu hafta Paris merkezli bir taksi firması, ölümcül bir kazanın ardından Tesla model 3 araçların kullanımını durdurmuştu. Bundan öncesinde, 2019 yılında ise Tesla, Florida’da Model S kullanan bir gencin ölümüne sebep olan bir kaza nedeniyle davalık olmuştu.