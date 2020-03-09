Bir Kadın, Yanmakta Olan Burger King'den Para İadesi İstedi

ABD'de çekildiği belirtilen videoda bir kadın, alevler içerisinde yanan Burger King'den para iadesi istedi. Kadının çalışanlara karşı sergilediği üslupsa sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Dünyanın önde gelen fast food zincirlerinden olan Burger King, genellikle yaptığı reklam kampanyalarıyla gündeme geliyor. Bir diğer fast food devi olan McDonald’s ile girdiği rekabetle de tanınan firma, bu kez aksiyon filmlerini aratmayacak bir olayla karşımıza çıktı.

Esasında şirketin kendisiyle alakası olmayan bu olay, ABD’de yanan bir Burger King restoranında gerçekleşiyor. Yanan restoranın önüne arabasıyla gelen ve para iadesi isteyen öfkeli bir kadının başrolde yer aldığı video, bir süredir sosyal medyada da çok konuşuluyor. Dilerseniz o anlara biraz daha yakından bakalım.

Alevler içerisindeki Burger King’den para isteyen kadının üslubu sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi:

Para iadesini almak için yanan restoranın önüne kadar arabasıyla gelen kadın, restoran çalışanlarının tepkilerine rağmen geri adım atmadı. Restoran çalışanlarının kadını yangın konusunda uyardığı ve geri çekilmesini söylediği anlarda kadının tepkisiyse “Umurumda değil, paramı geri aldığımda giderim” şeklinde oldu.

Yalnızca 7 dolar için kendini böyle bir tehlikeye atan kadının öncesinde ne yaşadığı ya da kameralara yansıyan bu anların ardından para iadesi alıp alamadığı bilinmiyor. Öfkeli müşterinin çalışanlara “Bu yüzden Burger King’de çalışıyorsunuz” dediği anlarsa sosyal medya kullanıcılarının öfkelenmesine neden oldu.

Müşteriyi topa tutan sosyal medya kullanıcıları, insanların o iş için çok çaba harcadığı ancak bazı müşterilerin düşüncesiz olduğu konusunda fikir birliğine vardı. Üstelik sosyal medya kullanıcılarının öfkesi bu kadarla sınırlı kalmadı. Daha pek çok kullanıcı, çalışanlara karşı sergilediği üslubu yüzünden öfekli kadına ağır eleştiriler yöneltmeye devam etti.