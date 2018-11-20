Bir Kadın, Kaçırdığı Uçağa Koşarak Yetişmeye Çalıştı (Video)

Endonezya'da bir kadın, hareket etmeye başlayan uçağın arkasından koşarak yetişmeye çalışarak bir ilke imza attı.

Havacılık sektörüyle ilgili çoğu zaman ilginç haberlerle karşınızda oluyoruz ancak böylesini biz de görmemiştik. Endonezya'da bir kadın, Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda kaçırdığı uçağın peşinden koşarak yetişmeye çalıştı.

Sabah 07.20'de kalkan uçağa yetişmeye çalışan kadın, uçağın harekete geçmeye başladığını görünce güvenlik görevlilerinin elinden kurtularak uçağa doğru koşmaya başladı.

Güvenlik görevlileri, kadını uçağa doğru koşarken tekrar durdurdu. Bu aşamada güvenlik görevlilerinin elinden kurtulamayan kadın sinir krizleri geçirerek kendini yere bıraktı. Uçak sorunsuz bir biçimde hareket ederken, aynı kadın akşam saatlerinde başka bir uçağa bindirildi.