Bir Kadının Ağzının İçinden Kirpik Benzeri Kıllar Çıkıyor

İtalya'da yaşamını sürdüren bir kadında, son derece nadir bir vakaya rastlandı. Polikistik over sendromu (PCOS) adlı, tedavi edilemeyen bir rahatsızlıktan muzdarip olan kadının diş etlerinden kıllar çıkıyor.

Ağzımızın içinde kıllar çıkması, çoğu insan için rahatsız edici olurdu, ancak İtalya'daki bir kadın bu inanılması zor rahatsızlıkla yaşamak zorunda kaldı. İsmi açıklanmayan kadının, nadir görülen bir rahatsızlık nedeniyle ağzının içinde kirpik benzeri kıllar çıkmaya başladı.

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology dergisinin şubat sayısında yayınlanan bir habere göre söz konusu kadın ilk kez 19 yaşındayken, 2009 yılında doktorları ziyaret etti. Kadına, vücuttaki cinsiyet hormonu seviyelerindeki dengesizliğin neden olduğu bir rahatsızlık olan polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi kondu.

Diş etinde ortaya çıkan tüyler, oral cerrahi ile tedavi edildi ve hormon seviyelerini düzenlemeye yardımcı olmak için kadına doğum kontrol hapları verildi. Birkaç ay sonra doktorlar kıl belirtisi görmediler. Ancak altı yıl sonra, kadın 25 yaşındayken aynı rahatsızlıkla kliniğe geri döndü ve doktorlara doğum kontrol haplarını almayı bıraktığını söyledi. Bu kez kadının çenesinde ve boynunda da kıllanma belirtileri vardı. Doktorlar, kılları tekrar alarak kadından kontrol için daha sonra geri gelmesini istedi.

Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre polikistik over sendromu, yüz ve vücut kılları dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kıllanmalara neden olabiliyor. PCOS için bilinen herhangi bir tedavi yöntemi yok ve bu nedenle kadının ağzında yeniden kıllar çıkması olası görülüyor. Ancak doktorlar, tedaviye hormonal kontrasepsiyonla devam etmenin semptomları azaltacağını düşünüyor.

Araştırmacılar, kadındaki sorunun embriyonik gelişim sırasında, ağzı oluşturan dokunun cildi oluşturan doku hücreleri katmanından oluşması nedeniyle meydana geldiğini belirtti.