Corona Virüsünü Başkalarına Yaymaya Çalışan Çinli (Video)

Çin'de ortaya çıkıp pek çok ülkeye yayılan Corona virüsü, bölge halkının psikolojisini de bozmaya başlamış gibi görünüyor. Kameralara yansıyan farklı görüntülerde bazı Çinlilerin, Corona virüsünü çevresindeki insanlara bulaştırmak için yaptığı şeyler açıkça görülebiliyor.

Dünya bir süredir, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pek çok ülkeye yayılan Corona virüsünü konuşuyor. Bugün itibarıyla onaylanmış vaka sayısı 71.811 olan ve 1.775 kişinin hayatını kaybettiği Corona virüsü, tüm dünyayı tedirgin ederken Çin'deki yaşamı da alt üst etmiş durumda. Hatta sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntüler, Çinlilerin psikolojik sorunlarla da boğuşmaya başladığını gösteriyor.

Corona virüsünün şu an için kabul edilmiş bir tedavisi yok. Virüs, kapıldıktan sonraki 14 günlük süreçte herhangi bir etki göstermiyor. Ancak hem vaka sayısının yüksek oluşu hem de Wuhan'daki tedbirlerin yetersiz kalışı, Çin'deki yaşamı önemli ölçüde etkiledi. Ülke ekonomisi çok ciddi bir risk altındayken insanlar, dışarı çıkmaya korkar hale geldiler.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız bir görüntü, Çin'de Corona virüsü kapmış olan insanların şu sıralar sağlıklı düşünemediklerini ortaya koyuyor. Çünkü normal koşullarda binden fazla insanın hayatına mal olan bir virüsü kapmışsanız, hastaneye başvurur ve başka insanların bu durumdan etkilenmemesi için çaba sarf edersiniz. Ancak virüsü kaptığı iddia edilen bazı Çinliler, Corona virüsünü çevrelerindeki insanlara bulaştırmak için çabalıyorlar.

Başka bir kişiye Corona virüsü bulaştırmak isterken görüntülenen Çinli

İşin ilginç tarafı, Çinlilerin birbirlerine Corona virüsü bulaştırma girişimleri sadece bir olayla sınırlı değil. Başka bir görüntü de, bir Çinli'nin ortak bir banka ATM'sine tükürünü sürdüğü görülebiliyor. Başka bir görüntüde ise bir kadın, içinde yalnız bulunduğu bir asansörün tuşlarına tükürüyor. Bu insanların neden böyle bir şey yaptığını ise kimse bilmiyor.

Ortaya çıkan başka bir görüntüde ise bir Çinli, market rafında bulunan ürünlere tükürüyor