Bursalı bir koleksiyoncu, tüm Türkiye'den topladığı yüzlerce ürünle 70'li, 80'li ve 90'lı yılların bakkallarını aratmayan bir 'müze' oluşturdu.

Koleksiyoncu Aziz Alçiçek, yıllar boyu tüm Anadolu'yu gezerek kapanmış bakkal dükkanlarından topladığı ürünlerle nostaljik bir bakkal koleksiyonu oluşturdu. Geçtiğimiz 40 sene içinde gelip geçen pek çok şeyi içinde bulunduran koleksiyon; gazoz, çiklet, şampuan, temizlik ürünleri ve oyuncaklar gibi geçmiş yıllarda raflarda olan yüzlerce ürüne sahip.

Konuyla ilgili olarak Aziz Alçiçek, “Burada 1970, 1980 ve 1990 yıllarında dükkanlarda satılan ürünleri bulmak mümkün. Eski bakkalları özleyen vatandaşlar buraya gelip geziyor. Kendilerini çocukluğundaki bakkal ortamında hissedip özlem gideriyorlar. O dönem bakkallarda satılan ürünlerin çoğu yerli ürünlerdi. Ben biraz da yerli ürün satımına dikkat çekmek istedim. Ben bu koleksiyonu Anadolu’daki kasabaları gezip kapanmış ve içinde eski ürünler bulunan bakkallardaki malları alarak oluşturdum. 40 yıl öncesi bakkallarda ne satılırsa hepsi var' ifadelerini kullandı.

Koleksiyonun kendisi için son derece önemli olduğunu vurgulayan ve adeta bir müze titizliğinde sergileyen Aziz Alçiçek, koleksiyonun parça parça satılması gibi bir durum olmadığını da ekleyerek 'Bu koleksiyonumu tek tek değil de tamamını almak isteyen olursa satarım. Elimdeki koleksiyon çok önemli. Koleksiyonumda sadece 110 çeşit gazoz var'' şeklinde konuştu.