Logolar, birkaç çizgi ve renk ile devasa şirketleri temsil edebildikleri için oldukça önemlidir. Logo Lab adlı web site, bir logonun her şartta amacını yerine getirip getirmediğini ortaya çıkarıyor.

Logolar, temsil ettikleri kişi ya da kurumlar için oldukça önemlidir. Ancak bir logonun genel hitap edip etmediğini ya da her şartta temsil ettiği kurum ya da kişiyi ‘akla getirdiğini’ nasıl bilebilirsiniz? Studio Bros’tan Brandon Stepherd, geliştirdiği çevrimiçi logo analiz aracı ile logoların her şartta kendini gösterip gösteremediğini ortaya çıkarıyor.

Logo Lab adlı web site, PNG ya da SVG formatında yüklenen logoların dengesini, renksiz durumunu, ölçeklenebilirliğini, renk körlüğünde nasıl göründüğünü, pikselleştiğinde ve bulanıklaştığında kolay tanınıp tanınmadığını, uygulama ikonu olarak nasıl göründüğünü ve diğer logoların yanında nasıl göründüğünü gösteriyor.

Bir logonun gerçekten ‘iyi’ olarak tanımlanabilmesi için her şartta ve koşulda hatırlanabiliyor olması son derece önemlidir. Logonuzun ne kadar iyi ya da kötü olduğunu öğrenmek için Logo Lab adlı web sitesini ziyaret edebilirsiniz. En doğru sonuç için logonun PNG ya da SVG formatında olması gerektiğini unutmayın.