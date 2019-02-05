Uygulama marketleri, işletim sistemi fark etmeksizin iyice kalabalıklaşmaya başladı. Nasıl alışveriş merkezine gidiyor, güvenmediğiniz bazı markaların mağazalarına girmiyorsanız, uygulamalara da aynı şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Peki bir uygulamanın verilerimizi ve cihaz sağlığını tehlikeye düşürdüğünü nasıl anlarız?

Geçtiğimiz hafta Android işletim sistemine özel olarak yayınladığımız, acilen silmeniz gereken uygulama çeşitleri rehberimizde, size potansiyel olarak hangi uygulamaların tehlikeli ve kandır olduğunu aktarmıştık. Bugün de kullanıcı olarak bilinçlenip, uygulama sarrafı olmanız için kısa bir rehber hazırladık.

Halihazırda mobil uygulamalar konusunda bilgili olabilir, kendinizi kişisel yöntemlerinizle koruyabilirsiniz. Nitekim genel kullanıcı kitlesini kandırmaya yönelik çok fazla içeriğin bulunduğu marketlerde, kendini ele veren çok sayıda uygulama var. Gelin küçük başlıklar altında bu uygulamalara değinelim.

1. Market dışından yüklenen uygulamalara dikkat edin:

Bir oyun ya da ülkemizde kullanımda olmayan bir uygulamayı yüklemek için farklı yollar mevcut. Bunlardan en yaygın olanı, ilgili uygulamanın kurulum dosyasını internetten indirmek. Bu dosyalarla uygulamaları cihaza kurabiliyorsunuz, fakat asıl serüven burada başlıyor.

Uygulamaların çekirdek dosyalarını internete yükleyen kişiler, o dosyalarda sizin fark etmeyeceğiniz değişiklikler yapabiliyorlar. Casus yazılımlarla bilgilerinizi sızdırabilir, sisteminizi yavaşlabilirler. En sık karşılaşılan problem ise durduk yerde çıkan reklamlar oluyor.

Söz konusu uygulama Instagram olsa bile, eğer çekirdek dosyayı market dışından edindiyseniz, hiç güvenilir sularda değilsiniz. Hatta popüler uygulamalar, böyle suistimallere daha çok alet ediliyorlar. Güvenilir yayıncılar dışında, uygulamaların çekirdek dosyalarını paylaşan her siteye güvenmeyin.

Şimdi gelin market içerisindeki uygulamalardaki tehlike sinyallerine değinelim.

2. Uygulamanın market imajını önemseyin:

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Bir uygulamanın kaliteli olduğunu anlamak, sadece yıldız puanına bakmakla mümkün değil. Çoğu kötü niyetli geliştirici, kullanıcıları aldatmak adına bu değerlendirmeleri satın alıyor, botlarla yıldız derecesini yükseltiyor. Google ya da Apple böyle bir durumu fark ettiğinde uygulamayı marketten kaldırsa da o ana dek, kurbanlardan birisi siz olabilirsiniz.

Uygulamanızı indirmeden önce indirme sayısına, yapılan yorumlara mutlaka bakın. Geliştiriciler, yorumları silme yetkisine de sahipler. Böyle bir durumda, eğer organik şekilde yapılmış olumlu ya da olumsuz bir yorum görmüyorsanız, şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Ayrıca 4000 kişinin indirdiği bir uygulamaya daha en başından güvenmemek en doğrusu.

Uygulama isimlerinin, logosunun tasarım niteliklerine de bakmayı unutmayın.

3. Yayıncının ve geliştiricinin niteliğine dikkat edin:

Ne yazık ki çoğu kullanıcı bir uygulamanın sadece ismine dikkat ediyor. Halbuki o uygulamayı geliştiren ve markette bir şekilde yayınlayan aktörler var. Hem App Store hem de Play Store’da uygulamanın ismi altında yazan geliştirici adına iyi bakmanız gerekiyor. Popüler uygulama ve oyunların taklidini üreten kişiler, sahte geliştirici ismi kullanamıyorlar.

Kötü niyetli uygulamaların geliştiricileri genelde tanınmayan, bilinmeyen firmalardan, geliştirici isimlerinden oluşuyor. Eğer bir uygulamayı indirmekte tereddüt ediyorsanız, geliştirici ismini mutlaka araştırın, diğer uygulamalarına bakın. Hatta internette yer alan inceleme ve değerlendirme yazılarını okuyun.

Not: İçerikte örnek olarak ele aldığımız "Katil Palyaço Saldırı Gangster Şehir Pranks Sim" isimli bu uygulamayı indirmenizi kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

5. Uygulamaya giriş yapma seçenekleri önemlidir:

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Özellikle son dönem uygulamalar, özel profil ya da hesap oluşturma furyasında kapıldılar. Facebook, Google, Twitter gibi pek çok sosyal medya ve dijital hizmet servisinde bulunan hesaplarınız, bu uygulamalara giriş yapmanızı kolaylaştırıyor.

Eğer size bir profil oluşturma imkanı sunmadan, doğrudan Facebook, Instagram, Twitter gibi hesaplarınızla giriş yapmanız gerektiğini söyleyen uygulama görürseniz, yine tehlikeli sulardasınız demektir. Facebook’un Cambridge Analytica skandalı, insanların Facebook hesaplarıyla giriş yaptıkları bir seçim anketi uygulaması yüzünden çıktı. Uygulamaya giriş yapan kişi sayısı yaklaşık 300 bindi, ancak zincirleme bir şekilde 80 milyon insanın (belkide daha fazlasının) bilgileri çalındı.

4. Uygulama izinlerine göz atın:

Android işletim sistemine sahipseniz herhangi bir uygulamanın market profilinde, hangi izinlere erişim istediğine dair bir liste bulabilirsiniz. Bu listede uygulamayla ilişkili olmayan izinler yazıyorsa şüphelenmeniz için bir neden daha var. Örneğin bir oyunun kişilerinize, galerinize veya e-posta adresinize erişim istemesi doğal değil. Aynı şey, benzer niteliğe sahip uygulamalar için de geçerli.

Bu izinleri daha uygulamayı yüklerken verdiğiniz için her türlü verinize ulaşma imkanını sunuyorsunuz. Emin olun ki uygulamayı yapan kişiler yolda karşınıza çıkan bir yabancı olup fotoğraflarınızı istese vermezsiniz, ama onlar bu şekilde almayı başarırlar.

Eğer bir uygulamanın güvenli olduğundan tereddüt ediyorsanız bu kriterlere dikkat etmeniz şart. Unutmayın, cihazlarınızın ömrünü uzatmak için olabildiğince az uygulama barındırıp, kullanmadığınız uygulamaları da düzenli olarak temizleyin.

Bir başka uygulama rehberinde görüşmek üzere, takipte kalın.