Birçoğumuzun makinelere olan ilgisi gerçekten çok büyük. Peki daha önce Honlama olarak bilinen bu yöntemi duydunuz mu?

Aşındırıcı taneciklerden oluşan taşların takılı olduğu bir silindir yardımıyla gerçekleşen ve pürüzlülüğü ortadan kaldıran yönteme honlama denir. Macunsu bir malzeme ile metalik kum taşları karıştırılır ve daha sonra hidrolik pres yardımıyla motorun içinden geçirilir.

Motor temizlemek için birbirinden farklı yöntemler olsa da en ilginç olanlarından biri honlama. Gelin bu izlemesi oldukça keyifli honlama işlemine yakından bakalım.

Bu yöntem motorun içindeki pislikleri ve parçacıkları alarak motoru temizler ve parlatır ve aynı zamanda motorun üretimi sırasında meydana gelen metal çıkıntıları da yok eder. Bu yöntem 1970'lerden beri çeşitli motorları ve makineleri temizlemek için kullanılır.