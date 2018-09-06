Pensilvanya’da Bulunan Bir Müzeden 7000 Böcek Çalındı

Pensilvanya’nın Philadelphia şehrinde bulunan bir müzeden, 40.000 dolar değerinde 7000 böcek ve sürüngen çalındı.

Elektronik eşyaların, yüklü miktarda paraların ve hatta ev eşyaların çalınmasına çoğumuz aşinayız ve ne yazık ki bu olaylar artık bizi şaşırtmıyor. Ancak Pensilvanya’nın Philadelphia şehrinde benzerine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Dünyanın en zehirli örümceklerinden birinin de içinde bulunduğu 7000 böcek ve sürüngen Philadelphia müzesinden çalındı.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen soygun sonrası gözler, müzenin güvenlik kameralarına çevrildi. Binlerce böcek ve sürüngenin kutulara konularak çalındığı görüntülerde, 3 soyguncunun bu işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Şu anda soyguncuların kimliği kesinleşmemiş olsa da Polis, bu soygunu müzenin eski çalışanlarının yapabileceğinden şüpheleniyor. Bu noktada görevliler bu üç çalışanla temas kurmuş olsa da henüz bir tutuklama olayı gerçekleşmedi.

Altı gözlü kum örümceği ve dünyanın en zehirli böceklerinin de içerisinde olduğu 7000 böcek ve sürüngenin maddi değeri de bir hayli yüklü. Toplamda 40.000 dolara satılabilecek bu hayvanlar, muhtemelen satılmak amacı ile çalındı. Güney Afrika, Güney Amerika ve Orta Amerika'da kuru ormanlara ve çöllere özgü olduğu ve dünya üzerinde az bulunabildiği bilinen böceklerin kayıp olması, müze yetkililerini endişeye uğratıyor.