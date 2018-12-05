Telefonlarımızda biriken fotoğraflar, videolar, şişen uygulama dosyaları ne kadar yüksek hafızaya sahip olursanız olun bir süre sonra can sıkmaya başlıyor. Böyle durumlarda bizim için önemli olan dosyaları, onlara istediğimiz zaman erişebileceğimiz yerlere saklamak, artık büyük bir ihtiyaç. Uygulama Reçetesi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz.

Akıllı telefonlar artık harici bir organımız gibi oldular. Bizim için çok sayıdaki önemli veriyi, onlar sayesinde gittiğimiz yere götürüyoruz. Bunu yaparken zamanla yoruluyorlar, içerisinde biriken dosyalar yüzünden aradığımızı bulamayınca biz de sinir krizlerine girebiliyoruz. Herhangi bir bahaneyle çalışmayı bıraktıklarında, kaybettiklerimizin acısını hiçbir şeyden çıkartamıyoruz.

Google Drive ve iCloud, Android ve iOS’un yerleşik bulut uygulamaları olarak bir süredir önemli verilerimizi yedekliyorlar. Her ikisi de belirli bir limitten sonra kullanıcılardan ek ücret talep ediyorlar. Eğer ücretsiz daha depolama alanına ihtiyaç duyuyorsanız, listemizdeki alternatiflere göz atabilirsiniz. Ayrıca yazı sonunda küçük ve işe yarayan bir kullanım önerimiz de olacak.

OneDrive:

Microsoft’un hizmeti olan OneDrive, Windows işletim sistemini kullananların yakından tanıdığı bir hizmet. Microsoft’un Office uygulamalarıyla uyumlu şekilde çalışan OneDrive, en çok kullanıcıya sahip bulut sistemlerinin başında geliyor.

Ücretsiz olarak sunduğu depolama alanı: 5 GB

Yandex.disk:

Rusya merkezli arama motoru hizmeti sağlayıcısı Yandex’in bulut sistemi, pek çok kişinin doğrudan Google Drive’a alternatif olarak kullandığı bir sistem. Basit arayüzü sayesinde Yandex’i kullanmayanların bile ilgisini çekiyor.

Ücretsiz olarak sunduğu depolama alanı: 10 GB

Collect:

Tüm zamanların en bilinen bulut transfer sistemlerinden WeTransfer tarafından yayınlanan Collect, hem iOS hem de Android için kullanılabiliyor. Gruplandırarak arşivleme özelliği sayesinde zamandan da tasarruf etmenizi kolaylaştırıyor. Ayrıca WeTransfer’in alışılagelmiş dosya paylaşım özelliği de aktif şekilde kullanılabiliyor.

Amazon Drive:

Kısa bir süre önce ülkemizde faaliyet göstermeye başlayan alışveriş devi Amazon’un en popüler yazılımsal çözümlerinden birisi Amazon Drive. Şirketin Prime hizmeti henüz Türkiye’ye gelmediği için ücretsiz depolama hizmetini kullanmak mümkün.

Ücretsiz olarak sunduğu depolama alanı: 5 GB

Mega:

Mega, kullanıcıya bol keseden bulut alanı sağlayan sağlam bir alternatif olarak göze çarpıyor. Özellikle büyük boyutlu dosyaların paylaşımı ve saklanması için oldukça ideal olduğunu söylemek gerekiyor.

Ücretsiz olarak sunduğu depolama alanı: 50 GB

Bulut uygulamalarına ücret ödemek istemiyorsanız, size küçük bir tavsiyemiz var. Dosyalarınızı kendi ellerinizle gruplandırıp, her bir grup için ücretsiz hizmet veren en uygun bulut sistemini kullanabilirsiniz. Böylece faydalandığınız toplam ücretsiz alan miktarı artacaktır.

Bir başka Haftalık Uygulama Reçetesi’nde görüşmek üzere, diğer listelerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz: