Bilgisayarı Olmayan Üniversite Öğrencisinden Örnek Ödev

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitim kurumlar uzaktan eğitim modeline geçmiş durumda. Öğrencilerin eğitim hayatlarının aksamaması adına, kişisel bilgisayarların olması gerekiyor. Nitekim herkes aynı şansa sahip değil. Çankırı’da bir öğrenci, hocasının verdiği kitap özeti ödevini elleriyle yazıp, yazdıklarını telefonuyla taratarak teslim etti.

Koronavirüs salgını hepimizin hayatında ani ve zorunlu değişikliklere neden oldu. Öğrenciler açısından bu değişikliklerin en önemlisi ise uzaktan eğitim modeli. İlk ve orta okullarda uzaktan eğitim modeli Eba TV gibi destekleyici platformlardan devam etse de üniversitelerde durum biraz daha karmaşık.

Yüksek Öğretim Kurumu, uzaktan eğitim döneminde ders içeriklerinin, programın ve hatta sınavların kontrolünü üniversitelerin kendisine bıraktı. Yani her üniversite, dekanlık ya da akademisyen ders programını ve sınavlarını kendisi planlıyor. Uzaktan eğitime geçişin gün yüzüne çıkardığı bir durum daha var: Öğrencilerin bireysel olarak teknolojiye erişimi…

Elle yazılan iktisat ödevi, telefonla taratılıp teslim edildi:

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Harun Yakışık, öğrencilerine Prof. Dr. Emre Alkin’in İktisattan Çıkış isimli 173 sayfalık kitabını özetleme ödevi verdi. Uzaktan eğitim sistemine geçiş yapıldığı için Doç. Dr. Yakışık’in öğrencileri, ödevlerini bilgisayardan hazırlayıp gönderdiler.

Adı açıklanmayan bir öğrenci ise kitap için 14 sayfalık özeti elleriyle yazdı. Hatta üniversite logosunu da elinden geldiğince ödevin kapağına çizerek ekledi. Yakışık’ın açıklamalarına göre öğrencisi ödevi akıllı telefonlarda bulunan belge tarama özelliği ile taratarak dijital yöntemlerle teslim etti.

Bu paylaşımın ardından pek çok sayıda vatandaş söz konusu öğrenciye ulaşarak yardımda bulunmak istediklerini açıkladı. Zaten kişisel bilgisayarı bulunmayan pek çok öğrenci, uzaktan eğitim modeli nedeniyle derslerini takip ederken güçlük yaşıyor.