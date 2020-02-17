Bir Okulda, 1957 Yılında Unutulmuş Bir Çanta Bulundu

ABD'nin Ohio eyaletinde, 1957 yılında unutulan bir çanta bulundu. Bir ortaokulun içerisinde bulunan çantanın nasıl unutulduğu bilinmiyor. 2013 yılında hayatını kaybeden söz konusu çantanın sahibinin çocukları ise bu çantayı ömürlerinin sonuna dek saklayacaklarını söylüyorlar.

ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Kuzey Kanton Ortaokulu'nda, eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Şu an hayatta bile olmayan ancak çocukluğunda o okulda okumuş olan bir kadının kaybolan çantası, 63 yıl sonra bulundu. Patti Rumfola isimli bir kadına ait olduğu tespit edilen çanta, bir şekilde duvar ile dolaplar arasına sıkışmış kalmıştı.

Okulun Facebook sayfasından yapılan bir paylaşım, 2013 yılında hayatını kaybeden Rumfola'nın çantasını gün yüzüne çıkardı. Kadının çocukları, okulla irtibata geçerek çantanın içini açtıklarında ise hem annelerinin o dönemlerde ne gibi eşyalara sahip olduğunu hem de annelerinin o dönemlerde çekilmiş bazı görüntülerini buldular. Çantanın yıllar sonra bulunması, Rumfola'nın çocuklarına duygusal anlar yaşattı.

1957 yılında kaybolan çantanın bulunduğu yer

Rumfola'nın çantayı neden o dar alana koyduğu bilinmiyor. Üstelik normal koşullarda, yukarıda gördüğünüz yerde bulunan boşluk görünmüyor. Okul görevlisi olan Chas Pyle, dolaplarla ilgili bir tamirat yaparken o boşluğun kapanmasını sağlayan bölmeyi çıkartmış ve bu kırmızı çantayla karşılaşmış. Çantanın kime ait olduğunu tespit eden okul yönetimi, ardından Facebook hesapları üzerinden yapılan bir paylaşımla bu çantayı sahibine ulaştırmak istemiş.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre Rumfola'nın 5 çocuğu vardı ve çocukların tümü, bu çantayı teslim almak için okula birlikte gelmişlerdi. Tozlu çantanın içi açıldığındaysa, Rumfola'nın yıllar önceki hayatını gösteren bazı eşyalar ortaya çıkmıştı. Dilerseniz şimdi de, 63 yıl öncesine ait bu çantanın içinde bulunan eşyalara bakalım.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere söz konusu çantanın içerisinden birkaç kalem, ruj, silgi, kavlu, tarak ve cetvel gibi ürünler çıkmış. Tüm bunlara ek olarak çantanın içerisinde sadece 26 cent para ve birkaç fotoğraf bulmuşlar. Fotoğrafları da inceleyen çocuklar, annelerinin 1950 yılında bir köpeğinin olduğunu öğrenmişler.

1960 yılında okul hayatı sona erip öğretmenliğe başlayan Rumfola'nın, söz konusu çantayı o küçük köşeye nasıl koyduğunu ya da düşürdüğünü kimse bilmiyor. Çocukları hem bu çantayla hem de annelerinin köpeğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak istemişler ancak ne yazık ki sağlıklı bilgiler elde edememişler. Rumfola'nın çocukları, bu çantanın kendileri için bir hatıra olduğunu ifade ederek çantayı ömürlerinin sonuna kadar saklayacaklarını söylüyorlar.