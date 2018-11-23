  • Bir Oyuncu 2 Milyon Puanla Xbox Gamerscore Rekoru Kırdı

Bir Oyuncu, Tam 2 Milyon Puanı Geçerek Xbox Gamerscore Rekoru Kırdı

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Oyun dünyasında Stallion83 adıyla anılan Ray Cox, daha önce kendisine ait olan rekoru tekrar kırmayı başardı.

Dünya üzerinde 1 milyon puana ulaşan ilk Xbox oyuncusu olan Stallion83, dün gerçekleştirdiği Twitch yayınıyla 2 milyon puana ulaşan ilk oyuncu olmayı da başardı. Canlı yayında bu anları izleyicilerle paylaşan Cox'un mutluluğu yüzünden okundu.

2 milyona ulaşacağı oyunu Master Chief Collection içerisinden Halo 2 olarak seçen Cox, Halo'nun en favori oyun serisi olduğunu ve 2 milyona ulaşmak için bu oyunu özellikle seçtiğini belirtti.
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İlk Xbox başarımını 22 Kasım 2005'te alan Cox, bu başarısını Guinness Rekorlar Kitabı'na da tescillettirdi. 2014 yılında 1 milyon puana ulaşarak ömür boyu Xbox Live Gold üyeliği ile ödüllendirilen Cox, 3 milyon için çabalayıp çabalamayacağı konusunda karar vermediğini sözlerine ekledi.

İşte o anlar:

Kaynak : https://kotaku.com/the-world-record-for-highest-xbox-gamerscore-is-now-two-1830611495
Etiketler: xbox gamerscore
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