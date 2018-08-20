GTA V Görevlerini 10 Saatte Tamamlayan Adam

ToriksLV adlı usta oyuncu, tüm GTA V görevlerini 10 saat 15 dakikada tamamlayarak SpeedRun dünya rekoru kırmayı başardı. ToriksLV, SpeedRun rekorunu tam 9 dakika iyileştirdi.

Günümüzde her ne kadar battle royal ve shooter oyunlar revaçta olsa da hikaye odaklı oyunların oyun dünyasındaki yeri daima ayrıdır. Bununla birlikte ustalık seviyesine ulaşmış oyuncular için hikaye odaklı bir oyundaki görevleri bitirmek fazla basit olabilir. Bu nedenle usta oyuncular, hikaye odaklı oyunları en hızlı şekilde bitirmek için birbirleri ile yarışıyorlar.

SpeedRun adı verilen etkinlikte, yukarıda belirttiğim gibi ustalık seviyesine ulaşmış oyuncular, hem oyunlara biraz daha heyecan katmak hem de ‘usta’ olduklarını herkese göstermek için söz konusu oyuna ait tüm görevleri en hızlı şekilde tamamlamaya çalışıyorlar. Oyunları en hızlı şekilde bitirmeyi başaran oyuncular Speedrun.com’daki listenin zirvesine çıkıyorlar.

ToriksLV, yayınlanmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen popülerliğini bir türlü kaybetmeyen GTA V için bir dünya rekoru denemesinde bulundu. ToriksLV’nin amacı, GTA V’te yer alan tüm görevleri, dünya rekoru olan 10 saat 24 dakikanın altında bitirerek SpeedRun listesinde yeni dünya rekortmeni olarak zirveye oturmak.

Elini ileri tuşundan neredeyse hiç çekmeyen ToriksLV, SpeedRun dünya rekorunu 9 dakika geliştirerek GTA V’teki tüm görevleri 10 saat 15 dakikada tamamlamayı başardı. Aşağıda yer alan videoda ToriksLV’nin SpeedRun dünya rekorunu izleyebilirsiniz. ToriksLV’nin videonun son yarım saatindeki sesi, oyuncunun ne kadar yorgun ve heyecanlı olduğunu gösteriyor.